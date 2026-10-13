13 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
OBITUÁRIO

Veja o obituário desta terça-feira, 13 de outubro, em Botucatu

Por Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Confira as informações sobre velórios e sepultamentos
Confira as informações sobre velórios e sepultamentos

Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta terça-feira, 13 de outubro:

Zilda Freires Leite de Lima, 67 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.

Adenir Zaparoli Matias, 82 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 14h, no Portal das Cruzes.

Benedito Mario Rodrigues, 76 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

Comentários

Comentários