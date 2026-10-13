Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta terça-feira, 13 de outubro:

Zilda Freires Leite de Lima, 67 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.

Adenir Zaparoli Matias, 82 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 14h, no Portal das Cruzes.