Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta terça-feira, 13 de outubro:
Zilda Freires Leite de Lima, 67 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.
Adenir Zaparoli Matias, 82 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 14h, no Portal das Cruzes.
Benedito Mario Rodrigues, 76 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 13 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.