No de botuca, você confere o que os astros preparam para o seu dia. O portal publica diariamente o horóscopo com as previsões para os 12 signos do zodíaco, feitas pelo astrólogo João Bidu.
Basta acessar o portal todos os dias para acompanhar os detalhes de cada signo, com recados sobre saúde, amor e a cor do dia.
JOÃO BIDU
João Carlos de Almeida, conhecido como João Bidu, é natural de Bauru, no interior de São Paulo. Ele é considerado um dos principais nomes da astrologia no país e ficou conhecido pelo carisma, pelo alto-astral e pelos bordões carinhosos com que costuma falar com o público. Por isso, é chamado de o astrólogo mais amado do Brasil.
De signo de Escorpião, ele tem ascendente em Câncer e Lua em Virgem.
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