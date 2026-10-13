13 de outubro de 2026
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HORÓSCOPO

Horóscopo diário com João Bidu traz previsão para os 12 signos

Por REDAÇÃO | JOÃO BIDÚ
| Tempo de leitura: 1 min
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Quer saber o que os astros reservam para você? Veja o horóscopo do dia no de botuca
Quer saber o que os astros reservam para você? Veja o horóscopo do dia no de botuca

No de botuca, você confere o que os astros preparam para o seu dia. O portal publica diariamente o horóscopo com as previsões para os 12 signos do zodíaco, feitas pelo astrólogo João Bidu.

Basta acessar o portal todos os dias para acompanhar os detalhes de cada signo, com recados sobre saúde, amor e a cor do dia.

JOÃO BIDU

João Carlos de Almeida, conhecido como João Bidu, é natural de Bauru, no interior de São Paulo. Ele é considerado um dos principais nomes da astrologia no país e ficou conhecido pelo carisma, pelo alto-astral e pelos bordões carinhosos com que costuma falar com o público. Por isso, é chamado de o astrólogo mais amado do Brasil.

De signo de Escorpião, ele tem ascendente em Câncer e Lua em Virgem.

Clique aqui e saiba tudo sobre o seu signo

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