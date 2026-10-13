No de botuca, você confere o que os astros preparam para o seu dia. O portal publica diariamente o horóscopo com as previsões para os 12 signos do zodíaco, feitas pelo astrólogo João Bidu.

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JOÃO BIDU