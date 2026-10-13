Botucatu começou com grandes resultados no atletismo dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, disputados em Votuporanga. A delegação botucatuense conquistou três medalhas de ouro nas provas masculinas.
Na marcha atlética de 5 mil metros, Raphael Ribeiro de Lima garantiu o primeiro lugar ao completar a prova em 26min42s61. O resultado rendeu nove pontos para Botucatu.
Paulo Ricardo Ramal também subiu ao lugar mais alto do pódio. Ele venceu os 100 metros rasos com o tempo de 10s80, superando representantes de Franca, Sertãozinho, Bauru e outras cidades paulistas.
O terceiro ouro veio no revezamento 4x100 metros. Paulo Ricardo Ramal, Lucas Henrique de Oliveira, Marco Antônio Pereira e Pedro Henrique Santos Silva completaram a prova em 43s48, à frente das equipes de Araçatuba e São Bernardo do Campo.
Botucatu também teve representantes nos 400 metros rasos. André Santos de Carvalho terminou na sétima colocação, com 52s65, somando dois pontos. Marco Antônio Piva Pereira ficou em 13º lugar, com 56s38.
Os resultados colocam o atletismo entre os destaques da participação botucatuense nesta edição dos Jogos Abertos. A competição reúne delegações de diferentes municípios paulistas e segue até domingo (18), em Votuporanga.
Agenda desta terça-feira
Nesta terça-feira (13), Botucatu terá representantes no atletismo, ciclismo, judô, taekwondo, handebol e futsal.
A programação do atletismo começa às 8h, na pista da Unifev, com provas de pista e campo. Entre as disputas previstas estão os 10 mil metros rasos, 200 metros rasos, 110 metros com barreiras, salto triplo, arremesso de peso e revezamento 4x400 metros.
No ciclismo, a concentração será às 7h30 e a largada está marcada para as 8h30, na Vicinal Pedro Adriano Assi, conhecida como Estrada do 27. Serão realizadas as provas feminina e masculina de critério por pontos e eliminação.
O taekwondo começa às 8h, na quadra poliesportiva do Centro Social Dafic. As disputas por equipes do judô serão realizadas no Assary Clube de Campo, com início às 9h no masculino e às 10h no feminino.
Nas modalidades coletivas, o handebol masculino sub-21 de Botucatu enfrenta São José do Rio Pardo às 10h30, no CEM Deputado Narciso Pieroni.
À tarde, o futsal masculino livre entra em quadra contra Campinas. A partida está marcada para as 15h, na quadra poliesportiva da Unifev.
Os Jogos Abertos reúnem delegações de várias cidades paulistas e seguem até domingo (18), em Votuporanga.
O de botuca segue acompanhando a participação dos atletas e divulgará os resultados das equipes do município.
de botuca - De olho no esporte!