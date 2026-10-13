Botucatu começou com grandes resultados no atletismo dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, disputados em Votuporanga. A delegação botucatuense conquistou três medalhas de ouro nas provas masculinas.

Na marcha atlética de 5 mil metros, Raphael Ribeiro de Lima garantiu o primeiro lugar ao completar a prova em 26min42s61. O resultado rendeu nove pontos para Botucatu.

Paulo Ricardo Ramal também subiu ao lugar mais alto do pódio. Ele venceu os 100 metros rasos com o tempo de 10s80, superando representantes de Franca, Sertãozinho, Bauru e outras cidades paulistas.