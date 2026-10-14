A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (14), um homem de 39 anos por violência doméstica no Jardim Ciranda, em Botucatu.

Segundo o relato da filha, de 19 anos, o pai chegou à residência bastante alterado e passou a exigir dinheiro da avó. Diante da negativa, teria iniciado uma discussão com os familiares e feito ameaças.



Ainda de acordo com a vítima, durante o desentendimento o homem teria arremessado uma garrafa contra ela, atingindo seu pé. Em seguida, após a garrafa se quebrar, teria usado um fragmento de vidro para ameaçá-la, colocando-o próximo ao pescoço da jovem. Temendo por sua segurança, ela conseguiu se afastar e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

