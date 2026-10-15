Moradores da Vila São Lúcio e região terão acesso a serviços gratuitos de saúde neste domingo (18), durante mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você, em Botucatu. A ação será realizada das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, e contará com exames preventivos, orientações e inserção do contraceptivo Implanon.

A programação busca aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a atendimentos e informações de saúde sem que os moradores precisem se deslocar até diferentes unidades.

Exames preventivos e orientações de saúde