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SAÚDE

Botucatu oferece exames preventivos e Implanon na Vila São Lúcio

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Ação na Vila São Lúcio terá Papanicolau, mamografia e método contraceptivo
Ação na Vila São Lúcio terá Papanicolau, mamografia e método contraceptivo

Moradores da Vila São Lúcio e região terão acesso a serviços gratuitos de saúde neste domingo (18), durante mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você, em Botucatu. A ação será realizada das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, e contará com exames preventivos, orientações e inserção do contraceptivo Implanon.

A programação busca aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a atendimentos e informações de saúde sem que os moradores precisem se deslocar até diferentes unidades.

Exames preventivos e orientações de saúde

Entre os serviços disponíveis estarão aferição da pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e orientações sobre saúde bucal.

Também haverá coleta do exame de Papanicolau para pacientes previamente agendadas, além de agendamento de mamografias e orientações sobre como marcar o exame preventivo nas unidades de saúde.

Implanon estará disponível durante a ação

Um dos destaques desta edição será a inserção do Implanon, um implante contraceptivo colocado sob a pele do braço que oferece proteção contra a gravidez por até três anos.

O método é reversível e não exige uso diário. A inserção deve ser realizada por profissional habilitado, após avaliação de saúde e indicação individual.

A iniciativa amplia as possibilidades de acesso ao planejamento reprodutivo e à informação sobre métodos contraceptivos.

Outros serviços municipais

Além da área da Saúde, o Prefeitura Mais Perto de Você reunirá atendimentos e orientações de Assistência Social, Habitação, Educação, Saúde Animal, Meio Ambiente e outros setores da administração municipal.

Confira onde será o atendimento

  • Data: domingo, 18 de outubro
  • Horário: das 8h às 12h
  • Local: CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci
  • Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 365, Vila São Lúcio
  • Atendimentos: gratuitos

A Prefeitura orienta que os moradores levem documento com foto, CPF e comprovante de residência atualizado para facilitar o atendimento.

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