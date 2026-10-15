Moradores da Vila São Lúcio e região terão acesso a serviços gratuitos de saúde neste domingo (18), durante mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você, em Botucatu. A ação será realizada das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, e contará com exames preventivos, orientações e inserção do contraceptivo Implanon.
A programação busca aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a atendimentos e informações de saúde sem que os moradores precisem se deslocar até diferentes unidades.
Exames preventivos e orientações de saúde
Entre os serviços disponíveis estarão aferição da pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e orientações sobre saúde bucal.
Também haverá coleta do exame de Papanicolau para pacientes previamente agendadas, além de agendamento de mamografias e orientações sobre como marcar o exame preventivo nas unidades de saúde.
Implanon estará disponível durante a ação
Um dos destaques desta edição será a inserção do Implanon, um implante contraceptivo colocado sob a pele do braço que oferece proteção contra a gravidez por até três anos.
O método é reversível e não exige uso diário. A inserção deve ser realizada por profissional habilitado, após avaliação de saúde e indicação individual.
A iniciativa amplia as possibilidades de acesso ao planejamento reprodutivo e à informação sobre métodos contraceptivos.
Outros serviços municipais
Além da área da Saúde, o Prefeitura Mais Perto de Você reunirá atendimentos e orientações de Assistência Social, Habitação, Educação, Saúde Animal, Meio Ambiente e outros setores da administração municipal.
Confira onde será o atendimento
- Data: domingo, 18 de outubro
- Horário: das 8h às 12h
- Local: CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci
- Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 365, Vila São Lúcio
- Atendimentos: gratuitos
A Prefeitura orienta que os moradores levem documento com foto, CPF e comprovante de residência atualizado para facilitar o atendimento.
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