A Câmara Municipal de Botucatu realiza sessão extraordinária na sexta-feira (16), às 9h, para discutir e votar dois projetos do Executivo, de autoria do prefeito Fábio Leite, que alteram leis orçamentárias do município. Juntos, eles preveem créditos adicionais suplementares de até R$ 51.665.957,29.

A convocação foi feita pelo presidente da Câmara, vereador Cula (MDB), a pedido do Executivo e conforme o Regimento Interno.

Os projetos em pauta são: