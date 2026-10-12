A terça-feira (13) em Botucatu deve começar com sol e muitas nuvens, mas o tempo muda ao longo do dia. Segundo a previsão do Climatempo, há 75% de chance de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite.
As temperaturas ficam entre 19°C e 27°C, e o volume de chuva previsto para o dia é de 9,5 mm. A previsão horária também indica chuva no início da madrugada.
O Climatempo aponta ainda rajadas de vento de até 43 km/h, de sudeste. A umidade relativa do ar varia entre 68% e 96%.
O índice UV é considerado muito alto, o que pede cuidado com a exposição direta ao sol. O sol nasce às 5h44 e se põe às 18h16.
Fonte: Climatempo