A terça-feira (13) em Botucatu deve começar com sol e muitas nuvens, mas o tempo muda ao longo do dia. Segundo a previsão do Climatempo, há 75% de chance de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite.

As temperaturas ficam entre 19°C e 27°C, e o volume de chuva previsto para o dia é de 9,5 mm. A previsão horária também indica chuva no início da madrugada.

O Climatempo aponta ainda rajadas de vento de até 43 km/h, de sudeste. A umidade relativa do ar varia entre 68% e 96%.