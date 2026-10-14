A Prefeitura de Botucatu reforçou as orientações sobre a proteção e os cuidados com os cães comunitários, animais que vivem em bairros ou espaços públicos e recebem atenção de moradores, comerciantes e outras pessoas da região, mesmo sem ter um único tutor.

A condição de cão comunitário não significa necessariamente abandono. Esses animais estabelecem vínculos com a comunidade onde vivem e podem receber alimentação, proteção e acompanhamento de pessoas que assumem voluntariamente esses cuidados.

Em Botucatu, o tema é contemplado pela Lei Municipal nº 6.893/2026. A legislação local se soma às normas estaduais e federais que tratam da proteção animal e da prevenção de maus-tratos.