A campanha Vitrine Rosa vai oferecer exames preventivos às trabalhadoras do comércio de Botucatu entre os dias 19 e 29 de outubro. A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa e busca facilitar o acesso das comerciárias aos cuidados com a saúde da mulher, especialmente à prevenção e ao diagnóstico precoce.

A proposta é aproximar os serviços de saúde das mulheres que trabalham no comércio, setor em que a rotina profissional pode dificultar a busca por atendimento durante o horário habitual das unidades.

De acordo com a Prefeitura de Botucatu, a campanha prevê a coleta do exame de Papanicolau e o agendamento de mamografias, ampliando as oportunidades de acesso aos procedimentos preventivos.