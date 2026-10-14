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OUTUBRO ROSA

Vitrine Rosa oferece exames preventivos a comerciárias

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Campanha Vitrine Rosa terá atendimentos em cinco pontos de Botucatu
Campanha Vitrine Rosa terá atendimentos em cinco pontos de Botucatu

A campanha Vitrine Rosa vai oferecer exames preventivos às trabalhadoras do comércio de Botucatu entre os dias 19 e 29 de outubro. A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa e busca facilitar o acesso das comerciárias aos cuidados com a saúde da mulher, especialmente à prevenção e ao diagnóstico precoce.

A proposta é aproximar os serviços de saúde das mulheres que trabalham no comércio, setor em que a rotina profissional pode dificultar a busca por atendimento durante o horário habitual das unidades.

De acordo com a Prefeitura de Botucatu, a campanha prevê a coleta do exame de Papanicolau e o agendamento de mamografias, ampliando as oportunidades de acesso aos procedimentos preventivos.

Prevenção e diagnóstico precoce

O Papanicolau é utilizado para identificar alterações nas células do colo do útero que podem indicar risco de desenvolvimento de câncer. Já a mamografia é um exame de imagem importante para a detecção de alterações nas mamas.

A realização dos exames deve seguir as orientações dos profissionais de saúde e os protocolos da rede municipal, considerando a idade, o histórico e as necessidades de cada paciente.

O Outubro Rosa reforça a importância de manter o acompanhamento preventivo e procurar atendimento diante de alterações ou sinais que mereçam avaliação profissional.

Atenção à saúde da mulher

A Vitrine Rosa faz parte das iniciativas voltadas à ampliação do acesso à prevenção em Botucatu. A orientação é que as trabalhadoras interessadas busquem informações sobre os procedimentos, critérios de atendimento e formas de participação junto aos organizadores da campanha ou à rede municipal de saúde.

A Prefeitura destaca que a prevenção e o diagnóstico precoce são importantes para identificar alterações de saúde e possibilitar o encaminhamento adequado.

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