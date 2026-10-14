Antes das votações, a Prefeitura apresentou aos vereadores a revisão do Plano Diretor Participativo, em exposição técnica conduzida por André Dal'Bó. A apresentação tratou de análise normativa, levantamentos de campo, estudos demográficos, crescimento urbano, características territoriais e ambientais e do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O plano revisado orientará o planejamento urbano de 2027 a 2037. Outras duas apresentações estão previstas para fevereiro e maio de 2027.

A Câmara Municipal de Botucatu aprovou cinco dos sete projetos da pauta da sessão ordinária de terça-feira (13). Duas propostas não foram votadas. O Grande Expediente foi dispensado a pedido do presidente da Casa, vereador Cula (MDB).

Projeto de Lei Complementar 28/2026, do prefeito Fábio Leite, que cria gratificação de R$ 20 por viagem para servidores estatutários da Secretaria de Educação que acompanham alunos no transporte escolar. O valor é pago apenas pelo trabalho efetivamente realizado e não é incorporado ao salário.

Projeto de Lei Complementar 32/2026, também do prefeito, que reestrutura o Botuprev, instituto de previdência municipal. O texto formaliza as seções de Benefícios e de Folha de Pagamento, com cargos gratificados para servidores efetivos, e fixa jornada de 30 horas semanais para contadores e assistentes sociais.

Projeto de Lei 122/2026, que cria a Política Educacional de Transição e Continuidade da Aprendizagem (Peteca). A meta é que todos os alunos da rede municipal estejam alfabetizados até o fim do 2º ano do ensino fundamental, com recuperação da aprendizagem, formação de professores, monitoramento de resultados e redução das desigualdades educacionais. Foi aprovado com emenda.