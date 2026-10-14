A Prefeitura de Botucatu ingressou com uma ação na Justiça contra a Sabesp para tratar dos buracos e valas deixados na cidade após obras da empresa. A informação foi dada pelo prefeito Fábio Leite, nesta quarta-feira (14), em entrevista à Rádio Criativa FM.

Segundo o prefeito, o problema é antigo. Cerca de seis a oito meses atrás, a Prefeitura fez um levantamento e identificou 800 buracos. Ele afirmou que a Sabesp se comprometeu duas ou três vezes a resolver a situação e trocou as empresas prestadoras de serviço, mas "infelizmente, é um processo que não fluiu".

Sem solução, a Prefeitura notificou oficialmente a empresa. De acordo com Fábio Leite, há cerca de um mês ele viajou a São Paulo para a notificação e fez reuniões presenciais com a Sabesp. Depois dessas etapas, segundo o prefeito, a Prefeitura entrou com a ação. "É aí que a gente precisa de fato de uma medida agora definitiva da Sabesp, agora privatizada, para resolver essas questões das valas na cidade", disse.