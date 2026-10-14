A Prefeitura de Botucatu ingressou com uma ação na Justiça contra a Sabesp para tratar dos buracos e valas deixados na cidade após obras da empresa. A informação foi dada pelo prefeito Fábio Leite, nesta quarta-feira (14), em entrevista à Rádio Criativa FM.
Segundo o prefeito, o problema é antigo. Cerca de seis a oito meses atrás, a Prefeitura fez um levantamento e identificou 800 buracos. Ele afirmou que a Sabesp se comprometeu duas ou três vezes a resolver a situação e trocou as empresas prestadoras de serviço, mas "infelizmente, é um processo que não fluiu".
Sem solução, a Prefeitura notificou oficialmente a empresa. De acordo com Fábio Leite, há cerca de um mês ele viajou a São Paulo para a notificação e fez reuniões presenciais com a Sabesp. Depois dessas etapas, segundo o prefeito, a Prefeitura entrou com a ação. "É aí que a gente precisa de fato de uma medida agora definitiva da Sabesp, agora privatizada, para resolver essas questões das valas na cidade", disse.
O prefeito disse ainda que a cidade conta com duas frentes de atuação da empresa. Uma é o programa de universalização, que leva água e esgoto a todos os bairros, e que, segundo ele, vem sendo bem desenvolvido, "numa velocidade muito adequada". A outra é a recuperação dos buracos, que é o foco da ação.
Fábio Leite também elogiou as equipes locais da Sabesp. Segundo ele, a imensa maioria dos profissionais da empresa em Botucatu é de pessoas sérias, dedicadas e interessadas no bem da cidade. O prefeito afirmou que a cobrança é pela solução do problema dos buracos.