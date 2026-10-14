Botucatu reúne investimentos superiores a R$ 80 milhões em obras de drenagem urbana e mantém ações comunitárias e educativas para prevenir desastres e reduzir riscos à população. As iniciativas incluem intervenções em áreas sujeitas a alagamentos, capacitação de moradores e atividades de conscientização sobre situações de emergência.
Segundo a Prefeitura, o trabalho é coordenado pela Defesa Civil municipal em parceria com setores da administração pública, instituições e comunidades. A proposta é identificar situações de risco antecipadamente e preparar a cidade para enfrentar eventos extremos, além de atender ocorrências quando elas acontecem.
Mais de 30 núcleos comunitários
Botucatu conta com mais de 30 Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), que aproximam o órgão dos moradores e ajudam a disseminar orientações sobre identificação de riscos e procedimentos em emergências.
Em março de 2026, representantes dos núcleos participaram de uma oficina no bairro Demétria. A atividade resultou na confecção de aproximadamente 50 abafadores de incêndio para reforçar a preparação para o período de estiagem e a prevenção de incêndios em vegetação.
Prevenção também começa nas escolas
A Defesa Civil realiza atividades educativas com crianças e adolescentes para explicar como reconhecer situações de risco, acionar os serviços de emergência e adotar comportamentos seguros.
As ações incluem orientações sobre incêndios florestais, uso de cerol e linha chilena, além de visitas para conhecer equipamentos e o trabalho realizado pelo órgão.
Campanhas como “Prevenir é Proteger Vidas” também reforçam medidas para evitar queimadas e alertam sobre riscos associados a chuvas intensas, alagamentos, vendavais e quedas de árvores.
Obras de drenagem superam R$ 80 milhões
Na área de infraestrutura, os investimentos em drenagem ultrapassam R$ 80 milhões, considerando recursos federais do Novo PAC e contrapartida municipal. As intervenções abrangem diferentes regiões, com destaque para os ribeirões Lavapés e Tanquinho e pontos historicamente afetados por enchentes e alagamentos.
Entre as obras previstas está a quarta etapa das intervenções no Ribeirão Lavapés, com investimento superior a R$ 35 milhões. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais e reduzir os impactos de chuvas intensas.
Integração com municípios da região
Botucatu também participa de iniciativas conjuntas com cidades do Polo Cuesta. Em julho, o Parque Tecnológico recebeu o I Seminário Regional Caminhos Seguros do Polo Cuesta, que reuniu mais de 150 participantes para discutir gestão de riscos, mudanças climáticas, incêndios florestais e outros temas.
Em agosto, o Comitê Temático de Defesa Civil do Consórcio Polo Cuesta deu continuidade às discussões com representantes dos 12 municípios consorciados.
Como acionar a Defesa Civil
A Prefeitura orienta a população a acompanhar os alertas oficiais, observar possíveis situações de risco e seguir as recomendações de segurança. Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil, pelo 199, ou para o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
de botuca — De olho na notícia