Botucatu reúne investimentos superiores a R$ 80 milhões em obras de drenagem urbana e mantém ações comunitárias e educativas para prevenir desastres e reduzir riscos à população. As iniciativas incluem intervenções em áreas sujeitas a alagamentos, capacitação de moradores e atividades de conscientização sobre situações de emergência.

Segundo a Prefeitura, o trabalho é coordenado pela Defesa Civil municipal em parceria com setores da administração pública, instituições e comunidades. A proposta é identificar situações de risco antecipadamente e preparar a cidade para enfrentar eventos extremos, além de atender ocorrências quando elas acontecem.

Mais de 30 núcleos comunitários