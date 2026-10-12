Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após três pessoas serem esfaqueadas durante uma confusão em uma casa noturna no Jardim Dom Henrique, em Botucatu. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 deste domingo (11).

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) e encontrou uma mulher de 42 anos e dois homens, de 37 e 35 anos, feridos na calçada.

As vítimas receberam atendimento do Samu e foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Conforme as informações preliminares registradas durante a madrugada desta segunda-feira (12), a mulher apresentava ferimentos no pescoço e comprometimento da traqueia. Um dos homens estava em estado crítico, enquanto o outro permanecia estável após uma cirurgia.