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POLÍCIA

Homem é preso após três pessoas serem esfaqueadas em Botucatu

Por Da Redução | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após três pessoas serem esfaqueadas durante uma confusão em uma casa noturna no Jardim Dom Henrique, em Botucatu. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 deste domingo (11).

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) e encontrou uma mulher de 42 anos e dois homens, de 37 e 35 anos, feridos na calçada.

As vítimas receberam atendimento do Samu e foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Conforme as informações preliminares registradas durante a madrugada desta segunda-feira (12), a mulher apresentava ferimentos no pescoço e comprometimento da traqueia. Um dos homens estava em estado crítico, enquanto o outro permanecia estável após uma cirurgia.

De acordo com o relato de um segurança, a confusão teria começado dentro do estabelecimento após um frequentador supostamente importunar uma mulher. Houve uma briga e três homens foram retirados do local.

Segundo a apuração inicial, o grupo teria ido ao local onde estava hospedado e retornado às proximidades do estabelecimento. As vítimas teriam sido surpreendidas na saída e atingidas por golpes de faca.

Três envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, mas a Polícia Civil atribuiu o uso da faca a apenas um deles. Conforme o boletim, o suspeito admitiu ter desferido os golpes com a intenção de matar. Os outros dois foram ouvidos como investigados e liberados por falta de elementos que comprovassem a participação deles nas tentativas de homicídio.

A faca foi apreendida e encaminhada à perícia. A prisão foi ratificada por tentativa de homicídio qualificado, e o suspeito foi levado à Central de Custódia. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

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