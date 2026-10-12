Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após três pessoas serem esfaqueadas durante uma confusão em uma casa noturna no Jardim Dom Henrique, em Botucatu. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 deste domingo (11).
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) e encontrou uma mulher de 42 anos e dois homens, de 37 e 35 anos, feridos na calçada.
As vítimas receberam atendimento do Samu e foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Conforme as informações preliminares registradas durante a madrugada desta segunda-feira (12), a mulher apresentava ferimentos no pescoço e comprometimento da traqueia. Um dos homens estava em estado crítico, enquanto o outro permanecia estável após uma cirurgia.
De acordo com o relato de um segurança, a confusão teria começado dentro do estabelecimento após um frequentador supostamente importunar uma mulher. Houve uma briga e três homens foram retirados do local.
Segundo a apuração inicial, o grupo teria ido ao local onde estava hospedado e retornado às proximidades do estabelecimento. As vítimas teriam sido surpreendidas na saída e atingidas por golpes de faca.
Três envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, mas a Polícia Civil atribuiu o uso da faca a apenas um deles. Conforme o boletim, o suspeito admitiu ter desferido os golpes com a intenção de matar. Os outros dois foram ouvidos como investigados e liberados por falta de elementos que comprovassem a participação deles nas tentativas de homicídio.
A faca foi apreendida e encaminhada à perícia. A prisão foi ratificada por tentativa de homicídio qualificado, e o suspeito foi levado à Central de Custódia. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.