Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça, se entregou à Polícia Militar na noite de terça-feira (13), no bairro Demétria, em Botucatu.

De acordo com a PM, o próprio homem ligou para o telefone 190, informou que era procurado e manifestou o desejo de se entregar.

Equipes da 1ª Companhia, com apoio de outras viaturas, foram até o local indicado e fizeram a abordagem. Após a confirmação de que havia um mandado de prisão em aberto, o homem foi conduzido ao Plantão Policial.