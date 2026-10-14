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POLÍCIA

Homem procurado pela Justiça se entrega à PM em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Um homem de 34 anos procurado pela Justiça ligou para o 190 e se entregou à Polícia Militar.
Um homem de 34 anos procurado pela Justiça ligou para o 190 e se entregou à Polícia Militar.

Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça, se entregou à Polícia Militar na noite de terça-feira (13), no bairro Demétria, em Botucatu.

De acordo com a PM, o próprio homem ligou para o telefone 190, informou que era procurado e manifestou o desejo de se entregar.

Equipes da 1ª Companhia, com apoio de outras viaturas, foram até o local indicado e fizeram a abordagem. Após a confirmação de que havia um mandado de prisão em aberto, o homem foi conduzido ao Plantão Policial.

A ocorrência foi registrada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

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