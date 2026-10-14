O judô de Botucatu terminou sua participação nos 88º Jogos Abertos do Interior com título duplo. A equipe do SESI Botucatu fez uma campanha consistente e foi campeã por equipes tanto no masculino quanto no feminino.
Com as conquistas, todas as medalhas de Botucatu nos Jogos Abertos até agora são de ouro.
Outras modalidades
No atletismo, o decatleta Gabriel Abdala fez uma grande competição e terminou em 5º lugar. A delegação também ficou em 4º lugar no revezamento 4x400 metros e em 6º e 11º nos 200 metros rasos. Botucatu encerrou o atletismo em 5º lugar no masculino e em 22º no feminino.
No taekwondo feminino, Luísa Avanzi conquistou a 5ª colocação, e a delegação encerrou a participação na modalidade.
No tênis de mesa feminino, Botucatu ficou em 7º lugar nas duplas.
O ciclismo masculino segue com uma equipe consistente, mantendo a 6ª colocação.
No handebol masculino, Botucatu encerrou a participação. Segundo a delegação, atletas e comissão técnica representaram o município com orgulho e garra.
O futsal masculino empatou em 1 a 1 com Campinas e segue na competição.
Na natação, nesta quarta-feira (14), acontece o congresso técnico, que prepara a estreia de mais uma modalidade da delegação de Botucatu.
Seguimos acompanhando e na torcida pelos nossos atletas!
de botuca - De olho nos Jogos Abertos 2026