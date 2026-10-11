11 de outubro de 2026
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POLÍCIA

Motorista fica ferida após carro atingir muro em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher de 39 anos foi socorrida pelo SAMU com lesões e suspeita de fratura.
Mulher de 39 anos foi socorrida pelo SAMU com lesões e suspeita de fratura.

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após o veículo que conduzia colidir contra a estrutura de um imóvel na Avenida Doutor Vital Brasil, em Botucatu. A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender à ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

Segundo as informações do atendimento, a condutora teria adormecido ao volante, perdido o controle da direção e atingido o muro, uma coluna de sustentação do portão e a grade do imóvel.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto-Socorro da Unesp, com lesões e suspeita de fratura. Posteriormente, ela permaneceu em observação médica.

A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários. O veículo foi recolhido para garantir a segurança e a desobstrução da via.

As circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.

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