Uma mulher de 39 anos ficou ferida após o veículo que conduzia colidir contra a estrutura de um imóvel na Avenida Doutor Vital Brasil, em Botucatu. A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender à ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

Segundo as informações do atendimento, a condutora teria adormecido ao volante, perdido o controle da direção e atingido o muro, uma coluna de sustentação do portão e a grade do imóvel.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto-Socorro da Unesp, com lesões e suspeita de fratura. Posteriormente, ela permaneceu em observação médica.