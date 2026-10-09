Um aviso meteorológico emitido às 15h38 desta sexta-feira, 9 de outubro, aponta possibilidade de chuva forte com granizo em Botucatu e municípios da região. O comunicado tem vigência de 30 minutos, correspondente ao período até as 16h08.
Além de Botucatu, o aviso inclui Itatinga, Pardinho, Avaré e Bofete. Também aparecem na relação Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Balbinos e Pirajuí, com possibilidade de chuva forte acompanhada de granizo. Para Pompeia, o comunicado indica possibilidade de tempestade.
Aviso indica risco, não confirmação de granizo
A informação descreve condições meteorológicas que podem ocorrer durante a vigência do aviso. A imagem encaminhada não apresenta registros de queda de granizo, danos ou ocorrências nos municípios mencionados.
Atenção aos próximos comunicados
Durante condições de tempo severo, a orientação é procurar abrigo em local seguro e acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais. Evite permanecer sob árvores ou próximo a estruturas que possam oferecer risco.
Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
A validade deste aviso se encerra às 16h08 desta sexta-feira. Eventuais novos comunicados devem ser consultados para acompanhar a evolução do tempo.