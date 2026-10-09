Um aviso meteorológico emitido às 15h38 desta sexta-feira, 9 de outubro, aponta possibilidade de chuva forte com granizo em Botucatu e municípios da região. O comunicado tem vigência de 30 minutos, correspondente ao período até as 16h08.

Além de Botucatu, o aviso inclui Itatinga, Pardinho, Avaré e Bofete. Também aparecem na relação Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Balbinos e Pirajuí, com possibilidade de chuva forte acompanhada de granizo. Para Pompeia, o comunicado indica possibilidade de tempestade.

Aviso indica risco, não confirmação de granizo