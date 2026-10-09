09 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BOMBEIRO

Carro capota na Alcides Soares em Botucatu

Por Da Redação | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motorista sofreu ferimentos leves após o veículo bater contra um barranco e capotar na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu.
Motorista sofreu ferimentos leves após o veículo bater contra um barranco e capotar na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu.

Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia capotar na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu, no início da noite desta sexta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, chovia no momento do acidente.

Conforme as informações divulgadas, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e, na sequência, o automóvel capotou.

Motorista usava o cinto de segurança

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o homem já estava fora do veículo. Ele usava o cinto de segurança no momento do acidente e sofreu ferimentos na face e um trauma no tórax.

Apesar da gravidade do capotamento, o motorista não apresentou ferimentos considerados graves. A ocorrência foi classificada como vítima leve.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado consciente ao Pronto-Socorro Municipal pelas equipes de resgate.

Em períodos de chuva, os motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e evitar manobras ou freadas bruscas.

Comentários

Comentários