Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia capotar na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu, no início da noite desta sexta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, chovia no momento do acidente.

Conforme as informações divulgadas, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e, na sequência, o automóvel capotou.