Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia capotar na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu, no início da noite desta sexta-feira (9).
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h para atender à ocorrência. De acordo com a corporação, chovia no momento do acidente.
Conforme as informações divulgadas, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e, na sequência, o automóvel capotou.
Motorista usava o cinto de segurança
Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o homem já estava fora do veículo. Ele usava o cinto de segurança no momento do acidente e sofreu ferimentos na face e um trauma no tórax.
Apesar da gravidade do capotamento, o motorista não apresentou ferimentos considerados graves. A ocorrência foi classificada como vítima leve.
Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado consciente ao Pronto-Socorro Municipal pelas equipes de resgate.
Em períodos de chuva, os motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e evitar manobras ou freadas bruscas.