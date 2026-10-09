Uma perseguição a um motociclista terminou com disparos contra um policial militar e uma operação de buscas com apoio do helicóptero Águia nesta sexta-feira, 9 de outubro, em Botucatu. Segundo o boletim registrado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o suspeito fugiu para uma área de mata nas proximidades do Pátio 8.
O registro informa que a ocorrência começou às 11h15. Até a emissão do documento, às 15h43, o investigado não havia sido localizado. O policial contra quem os disparos foram dirigidos não sofreu ferimentos.
Acompanhamento durou cerca de 15 minutos
De acordo com o relato dos policiais, a equipe patrulhava a Avenida Conde de Serra Negra quando avistou um motociclista que teria demonstrado nervosismo e aumentado a velocidade ao perceber a viatura.
Os agentes relataram que deram ordens de parada por sinais sonoros e luminosos, mas o condutor continuou por diversas ruas da cidade. Segundo o boletim, ele trafegou em alta velocidade, colocando pedestres e outros usuários das vias em risco.
O acompanhamento durou aproximadamente 15 minutos e chegou às proximidades do Pátio 8, onde o motociclista caiu.
Policiais relatam disparos após a queda
Conforme a versão registrada no boletim, o homem se levantou, sacou uma arma e efetuou dois disparos na direção de um policial militar. O agente reagiu com três disparos.
O policial relatou acreditar que atingiu o suspeito, mas essa informação não estava confirmada no documento. O homem continuou a fuga e entrou na mata.
Águia apoiou buscas na região
As buscas reuniram equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da DIG, com apoio do helicóptero Águia.
O suspeito foi identificado durante as diligências e reconhecido pelos policiais por meio de uma fotografia, segundo o registro.
A motocicleta foi recolhida administrativamente. Conforme o boletim, o veículo não apresentava restrição criminal.
A arma utilizada pelo policial, o carregador e as munições remanescentes foram apreendidos para encaminhamento à Polícia Científica. A ocorrência foi registrada provisoriamente como resistência e disparo de arma de fogo, com possibilidade de alteração da classificação durante a investigação.