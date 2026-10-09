Uma perseguição a um motociclista terminou com disparos contra um policial militar e uma operação de buscas com apoio do helicóptero Águia nesta sexta-feira, 9 de outubro, em Botucatu. Segundo o boletim registrado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o suspeito fugiu para uma área de mata nas proximidades do Pátio 8.

O registro informa que a ocorrência começou às 11h15. Até a emissão do documento, às 15h43, o investigado não havia sido localizado. O policial contra quem os disparos foram dirigidos não sofreu ferimentos.

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