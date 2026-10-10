A Polícia Militar realizou 18 autuações de trânsito e recolheu três veículos durante a Operação Impacto, neste sábado, 10 de outubro, no Jardim Ciranda, em Botucatu. A fiscalização teve como foco as motocicletas e a prevenção de perturbações do sossego.

Segundo a PM, a ação foi realizada após registros de ocorrências envolvendo manobras e ruídos excessivos no bairro. O objetivo foi reforçar a segurança e a tranquilidade dos moradores.

Durante a operação, os policiais fiscalizaram 23 motocicletas e cinco automóveis, totalizando 28 veículos. Ao final dos trabalhos, duas motocicletas e um automóvel foram recolhidos.