10 de outubro de 2026
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POLÍCIA

PM faz 18 autuações e recolhe três veículos em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Operação Impacto: PM recolhe três veículos em Botucatu
Operação Impacto: PM recolhe três veículos em Botucatu

A Polícia Militar realizou 18 autuações de trânsito e recolheu três veículos durante a Operação Impacto, neste sábado, 10 de outubro, no Jardim Ciranda, em Botucatu. A fiscalização teve como foco as motocicletas e a prevenção de perturbações do sossego.

Segundo a PM, a ação foi realizada após registros de ocorrências envolvendo manobras e ruídos excessivos no bairro. O objetivo foi reforçar a segurança e a tranquilidade dos moradores.

Durante a operação, os policiais fiscalizaram 23 motocicletas e cinco automóveis, totalizando 28 veículos. Ao final dos trabalhos, duas motocicletas e um automóvel foram recolhidos.

O balanço divulgado pela corporação não especifica as infrações que motivaram as 18 autuações nem as irregularidades relacionadas ao recolhimento dos veículos.

A Operação Impacto reuniu ações de fiscalização de trânsito e policiamento preventivo no Jardim Ciranda.

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