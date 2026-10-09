Morreu nesta sexta-feira, 9 de outubro, aos 81 anos, José Benedito Vieira, conhecido como Zelão. Ex-vereador de Botucatu, ele construiu uma trajetória de atuação comunitária na região da Cohab 1 e também participou de iniciativas ligadas à cultura popular.

A causa da morte não foi informada pela família. Zelão deixa esposa e três filhos.

Da atuação no bairro à Câmara Municipal