Morreu nesta sexta-feira, 9 de outubro, aos 81 anos, José Benedito Vieira, conhecido como Zelão. Ex-vereador de Botucatu, ele construiu uma trajetória de atuação comunitária na região da Cohab 1 e também participou de iniciativas ligadas à cultura popular.
A causa da morte não foi informada pela família. Zelão deixa esposa e três filhos.
Da atuação no bairro à Câmara Municipal
Conhecido por sua liderança comunitária desde a década de 1980, Zelão levou essa participação à política municipal. Ele foi eleito vereador em 1992 e exerceu mandato na Câmara de Botucatu entre 1993 e 1996.
Após deixar o Legislativo, voltou a disputar eleições, mas não conquistou um novo mandato. Sua última candidatura ocorreu em 2012, quando recebeu 209 votos.
Ligação com a cultura popular
A atuação de Zelão também passou pelo apoio ao samba e às manifestações culturais da cidade. Ele esteve ligado a escolas de samba, principalmente na região da Cohab 1, onde era conhecido por sua participação na vida comunitária.
Despedida
O sepultamento será realizado neste sábado, 10 de outubro, às 10h30, no Cemitério Jardim, em Botucatu.
A equipe do de botuca manifesta seus sentimentos à família e aos amigos de José Benedito Vieira, o Zelão.