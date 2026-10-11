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Polícia Militar

PM faz operação contra perturbação do sossego em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
PM realiza operação contra perturbação do sossego em Botucatu
PM realiza operação contra perturbação do sossego em Botucatu

A Polícia Militar realizou, na madrugada deste domingo, 11 de outubro, mais uma edição da Operação Impacto em Botucatu. A fiscalização ocorreu na Rua Rafael Laurindo, após solicitações relacionadas à perturbação do sossego público e a irregularidades no trânsito.

Segundo a Polícia Militar, as reclamações envolviam veículos com som em volume elevado, escapamentos adulterados e motociclistas realizando manobras perigosas na via.

Durante a operação, os policiais abordaram três motocicletas e fiscalizaram dois automóveis. As verificações resultaram na elaboração de dois Autos de Infração de Trânsito (AITs).

A equipe também realizou dois testes do etilômetro. Conforme o balanço divulgado pela PM, os dois exames não apresentaram alterações. Outro condutor se recusou a fazer o teste.

Balanço da operação

  • Três motocicletas abordadas;
  • Dois automóveis fiscalizados;
  • Dois Autos de Infração de Trânsito;
  • Dois testes do etilômetro sem alterações;
  • Uma recusa ao teste do etilômetro.

A Operação Impacto tem como objetivos coibir irregularidades, prevenir acidentes e atender às reclamações da população relacionadas à perturbação do sossego.

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