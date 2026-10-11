A Polícia Militar realizou, na madrugada deste domingo, 11 de outubro, mais uma edição da Operação Impacto em Botucatu. A fiscalização ocorreu na Rua Rafael Laurindo, após solicitações relacionadas à perturbação do sossego público e a irregularidades no trânsito.
Segundo a Polícia Militar, as reclamações envolviam veículos com som em volume elevado, escapamentos adulterados e motociclistas realizando manobras perigosas na via.
Durante a operação, os policiais abordaram três motocicletas e fiscalizaram dois automóveis. As verificações resultaram na elaboração de dois Autos de Infração de Trânsito (AITs).
A equipe também realizou dois testes do etilômetro. Conforme o balanço divulgado pela PM, os dois exames não apresentaram alterações. Outro condutor se recusou a fazer o teste.
Balanço da operação
- Três motocicletas abordadas;
- Dois automóveis fiscalizados;
- Dois Autos de Infração de Trânsito;
- Dois testes do etilômetro sem alterações;
- Uma recusa ao teste do etilômetro.
A Operação Impacto tem como objetivos coibir irregularidades, prevenir acidentes e atender às reclamações da população relacionadas à perturbação do sossego.