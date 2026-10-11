A Polícia Militar realizou, na madrugada deste domingo, 11 de outubro, mais uma edição da Operação Impacto em Botucatu. A fiscalização ocorreu na Rua Rafael Laurindo, após solicitações relacionadas à perturbação do sossego público e a irregularidades no trânsito.

Segundo a Polícia Militar, as reclamações envolviam veículos com som em volume elevado, escapamentos adulterados e motociclistas realizando manobras perigosas na via.

Durante a operação, os policiais abordaram três motocicletas e fiscalizaram dois automóveis. As verificações resultaram na elaboração de dois Autos de Infração de Trânsito (AITs).