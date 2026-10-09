Botucatu terá uma programação cultural diversificada entre os dias 9 e 12 de outubro. As atividades incluem encontros de capoeira, feira de artesanato, apresentações musicais, passeio pelo Centro Histórico, aula de forró e atrações especiais para o Dia das Crianças.

Sexta-feira, 9 de outubro

4º Paiol de Bambas

Abertura do encontro de capoeira que reúne rodas, vivências, oficinas, seminário cultural, batizado, troca de cordas, samba de roda e homenagens. A programação segue até o dia 12 de outubro.