Botucatu terá uma programação cultural diversificada entre os dias 9 e 12 de outubro. As atividades incluem encontros de capoeira, feira de artesanato, apresentações musicais, passeio pelo Centro Histórico, aula de forró e atrações especiais para o Dia das Crianças.
Sexta-feira, 9 de outubro
4º Paiol de Bambas
Abertura do encontro de capoeira que reúne rodas, vivências, oficinas, seminário cultural, batizado, troca de cordas, samba de roda e homenagens. A programação segue até o dia 12 de outubro.
Horário: 19h00
Local: EMEF Prof. Francisco Marins – Rua Luiz Cassineli, 378, Rubião Jr.
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Sábado, 10 de outubro
Feira de Artesanato – Casa do Artesão
A Praça do Bairro recebe artesãos de Botucatu com trabalhos em crochê, madeira, cerâmica, bordados e artes plásticas.
Horário: 9h às 17h00
Local: Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi (Praça do Bairro)
Entrada: gratuita
Classificação: livre
1º Festival de Pipas do Rio Bonito
O Festival de Pipas do Rio Bonito acontece neste sábado (10), com uma programação gratuita voltada para crianças e famílias. A iniciativa contará com oficinas de pipas, distribuição de guloseimas, feira com produtores locais e premiação para a pipa mais diferente.
Horário: 13h às 18h
Local: Orla do Rio Bonito
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Oficina de Capoeira – A Roda Continua!
O Ponto de Cultura Ilésìn Òrìṣà Àṣẹ Olúayé promove mais uma oficina de capoeira com Rodrigo Monteiro.
Horário: 14h
Local: Ponto de Cultura Ilésìn Òrìṣà Àṣẹ Olúayé – Rua Edmundo Techio, 252, Vila Nova
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Realização com recursos do Edital PNCV – Política Nacional Cultura Viva da PNAB.
Concerto da Orquestra Jovem Municipal – Tributo Roberto Carlos
A Orquestra Jovem Municipal de Botucatu se apresenta ao lado do cantor Dhiego Falcão e banda, sob regência do maestro Fernando Ortiz de Villate, em uma noite dedicada aos sucessos de Roberto Carlos.
Horário: 20h
Local: Teatro Gino Carbonari – Rua Visconde do Rio Branco, 1426, Vila Padovan
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Domingo, 11 de outubro
Estação Forró – Aula de Forró
A Casa da Juventude recebe uma nova aula de forró, aberta para iniciantes e participantes que já possuem experiência.
Horário: 16h00
Local: Casa da Juventude – Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Segunda-feira, 12 de outubro
Festa do Dia das Crianças – CCRJ
A EMEF Francisco Marins recebe uma programação especial para o Dia das Crianças, com espaço de leitura, troca de livros, campeonato, banda de rock infantil, brincadeiras de roda, batalha kids, brinquedos, pipoca e algodão-doce. O evento também contará com café da manhã e almoço.
Horário: 7h às 17h
Local: EMEF Prof. Francisco Marins – Rua Luiz Cassineli, 378, Rubião Jr.
Entrada: gratuita
Classificação: livre