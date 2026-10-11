Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma ocorrência atendida pela Polícia Militar na noite de sábado, 10 de outubro, no bairro do Nunes, em Porangaba. Um adolescente de 17 anos também foi detido durante a ação.

Segundo informações do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), os dois teriam tentado fugir a pé ao perceber a aproximação da equipe. Durante a tentativa de fuga, eles pularam o muro de um imóvel vizinho, mas foram acompanhados, alcançados e abordados pelos policiais.

Ainda conforme o registro policial, durante a fuga, um dos envolvidos dispensou uma pochete. O objeto foi localizado posteriormente pela equipe.