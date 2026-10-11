A Câmara Municipal de Botucatu discutirá e votará sete projetos na próxima terça-feira, 13 de outubro, a partir das 19h. A sessão ordinária, normalmente realizada às segundas-feiras, foi transferida devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12.

A pauta reúne propostas sobre educação, atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia, estrutura administrativa do Botuprev e doação de terrenos no Distrito Industrial IV. Todas as matérias serão analisadas em turno único, segundo o Legislativo.

Educação e transporte escolar