Botucatu sai mais forte das urnas e amplia sua voz política.

Uma semana depois das eleições, é possível afirmar que Botucatu saiu das urnas politicamente maior do que entrou. O município conseguiu um feito que muitas cidades mais populosas e economicamente maiores não alcançaram: elegeu representantes diretamente ligados à cidade para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

João Cury Neto (MDB) foi eleito deputado federal com 130.915 votos em todo o Estado. Mário Pardini (PSD) conquistou uma cadeira de deputado estadual com 89.558 votos. Em Botucatu, João Cury recebeu 32.104 votos, enquanto Pardini alcançou 49.330 votos.