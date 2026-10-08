Ainda repercutindo os resultados das eleições do último domingo (4), o de botuca fez um levantamento na base oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para identificar os dez candidatos a deputado federal e os dez a deputado estadual mais votados em Botucatu.
A consulta considera exclusivamente os votos recebidos no município. João Cury (MDB) lidera a votação para deputado federal, com 32.104 votos, enquanto Mário Pardini (PSD) aparece em primeiro para deputado estadual, com 49.330.
Deputado federal: confira os dez mais votados
Lucas Pavanato (PL) ocupa a segunda posição na votação municipal para deputado federal, com 7.443 votos. Erika Hilton (PSOL) aparece em terceiro, com 4.255.
|Posição
|Candidato
|Partido
|Votos em Botucatu
|1º
|João Cury
|MDB
|32.104
|2º
|Lucas Pavanato
|PL
|7.443
|3º
|Erika Hilton
|PSOL
|4.255
|4º
|Maurício Neves
|PP
|2.440
|5º
|Ielo
|PDT
|2.084
|6º
|Sâmia Bomfim
|PSOL
|1.791
|7º
|Kim Kataguiri
|MISSÃO
|1.372
|8º
|Guilherme Cortez
|PSOL
|1.214
|9º
|Renato Bolsonaro
|PL
|937
|10º
|Sargento Nantes
|PP
|926
Os outros candidatos de Botucatu que concorreram à Câmara dos Deputados também tiveram seus resultados registrados no município: Dra. Júlia Bruder (Novo) obteve 447. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Deputado estadual: confira os dez mais votados
Para deputado estadual, Abelardo (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 3.286 votos. Eduarda Campopiano (PL) completa as três primeiras posições, com 2.552.
|Posição
|Candidato
|Partido
|Votos em Botucatu
|1º
|Mário Pardini
|PSD
|49.330
|2º
|Abelardo
|Republicanos
|3.286
|3º
|Eduarda Campopiano
|PL
|2.552
|4º
|Eduardo Suplicy
|PT
|1.337
|5º
|Sofia Favero
|PSOL
|1.043
|6º
|Carlos Giannazi
|PSOL
|965
|7º
|Paula da Bancada Feminista
|PSOL
|800
|8º
|Ediane Maria
|PSOL
|687
|9º
|Sebastião Santos
|Republicanos
|587
|10º
|Lívia Maria
|PSB
|581
Os outros candidatos de Botucatu que disputaram uma vaga na Assembleia Legislativa tiveram as seguintes votações no município: Fernando Bruder da Alpha (Novo), 209; e Jean Brito (DC), 101.
Votação municipal não equivale à lista de eleitos
As tabelas mostram os candidatos mais votados em Botucatu. A posição no ranking municipal, isoladamente, não determina a conquista de uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa de São Paulo.
de botuca - de olho na notícia!