Ainda repercutindo os resultados das eleições do último domingo (4), o de botuca fez um levantamento na base oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para identificar os dez candidatos a deputado federal e os dez a deputado estadual mais votados em Botucatu.

A consulta considera exclusivamente os votos recebidos no município. João Cury (MDB) lidera a votação para deputado federal, com 32.104 votos, enquanto Mário Pardini (PSD) aparece em primeiro para deputado estadual, com 49.330.

Deputado federal: confira os dez mais votados