08 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Confira os 10 mais votados para federal e estadual em Botucatu

Por Da Redação | TSE - Tribunal Superior Eleitoral
| Tempo de leitura: 1 min
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db - de botuca
Candidatos a deputado federal e estadual mais votados em Botucatu nas eleições de 2026.
Candidatos a deputado federal e estadual mais votados em Botucatu nas eleições de 2026.

Ainda repercutindo os resultados das eleições do último domingo (4), o de botuca fez um levantamento na base oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para identificar os dez candidatos a deputado federal e os dez a deputado estadual mais votados em Botucatu.

A consulta considera exclusivamente os votos recebidos no município. João Cury (MDB) lidera a votação para deputado federal, com 32.104 votos, enquanto Mário Pardini (PSD) aparece em primeiro para deputado estadual, com 49.330.

Deputado federal: confira os dez mais votados

Lucas Pavanato (PL) ocupa a segunda posição na votação municipal para deputado federal, com 7.443 votos. Erika Hilton (PSOL) aparece em terceiro, com 4.255.

Posição Candidato Partido Votos em Botucatu
João Cury MDB 32.104
Lucas Pavanato PL 7.443
Erika Hilton PSOL 4.255
Maurício Neves PP 2.440
Ielo PDT 2.084
Sâmia Bomfim PSOL 1.791
Kim Kataguiri MISSÃO 1.372
Guilherme Cortez PSOL 1.214
Renato Bolsonaro PL 937
10º Sargento Nantes PP 926

Os outros candidatos de Botucatu que concorreram à Câmara dos Deputados também tiveram seus resultados registrados no município: Dra. Júlia Bruder (Novo) obteve 447. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Deputado estadual: confira os dez mais votados

Para deputado estadual, Abelardo (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 3.286 votos. Eduarda Campopiano (PL) completa as três primeiras posições, com 2.552.

Posição Candidato Partido Votos em Botucatu
Mário Pardini PSD 49.330
Abelardo Republicanos 3.286
Eduarda Campopiano PL 2.552
Eduardo Suplicy PT 1.337
Sofia Favero PSOL 1.043
Carlos Giannazi PSOL 965
Paula da Bancada Feminista PSOL 800
Ediane Maria PSOL 687
Sebastião Santos Republicanos 587
10º Lívia Maria PSB 581

Os outros candidatos de Botucatu que disputaram uma vaga na Assembleia Legislativa tiveram as seguintes votações no município: Fernando Bruder da Alpha (Novo), 209; e Jean Brito (DC), 101. 

Votação municipal não equivale à lista de eleitos

As tabelas mostram os candidatos mais votados em Botucatu. A posição no ranking municipal, isoladamente, não determina a conquista de uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa de São Paulo.

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