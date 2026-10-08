A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM) nomeou os advogados José Eduardo Rodrigues Torres e Newton Colenci Júnior para conduzir sua Diretoria Regional em Botucatu. Torres assume como diretor regional, enquanto Júnior Colenci ocupa a vice-diretoria.

A nomeação foi oficializada pelo Ato Presidencial Nacional nº 29/2026. Os dois profissionais foram escolhidos pela Presidência Nacional para desenvolver ações alinhadas às diretrizes da associação em defesa da advocacia criminal na região.

A atuação da diretoria terá como objetivos ampliar a integração entre os profissionais, promover qualificação e fortalecer a representação institucional dos advogados criminalistas.