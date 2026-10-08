A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM) nomeou os advogados José Eduardo Rodrigues Torres e Newton Colenci Júnior para conduzir sua Diretoria Regional em Botucatu. Torres assume como diretor regional, enquanto Júnior Colenci ocupa a vice-diretoria.
A nomeação foi oficializada pelo Ato Presidencial Nacional nº 29/2026. Os dois profissionais foram escolhidos pela Presidência Nacional para desenvolver ações alinhadas às diretrizes da associação em defesa da advocacia criminal na região.
A atuação da diretoria terá como objetivos ampliar a integração entre os profissionais, promover qualificação e fortalecer a representação institucional dos advogados criminalistas.
Integração e defesa das prerrogativas
José Eduardo Rodrigues Torres afirmou que recebe a nomeação com honra e senso de dever, “Nosso compromisso será fortalecer a advocacia criminal em Botucatu e região, ampliar a integração dos colegas criminalistas e atuar firmemente na defesa das prerrogativas profissionais”, declarou
Qualificação e representação regional
Newton Colenci Júnior ressaltou o papel da advocacia criminal na preservação dos direitos e das garantias constitucionais. Segundo ele, a regional trabalhará para apoiar o aprimoramento dos profissionais.
“Trabalharemos para aproximar os profissionais da região da ABRACRIM, promovendo qualificação, representatividade e defesa institucional da advocacia”, afirmou.
Presença no interior paulista
O presidente nacional da ABRACRIM, Roberto Delmanto Junior, destacou que a nomeação fortalece a presença da entidade no interior paulista. Ele também manifestou confiança no trabalho dos dirigentes de Botucatu.
A nova diretoria regional passa a representar a associação nas iniciativas voltadas à valorização da advocacia criminal, à defesa das prerrogativas profissionais e ao fortalecimento das garantias constitucionais.