Botucatu terá representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa no próximo mandato, uma combinação que, na avaliação de João Cury Neto (MDB), pode ampliar as possibilidades de investimentos para a cidade. Reeleito deputado federal, ele defende que a atuação conjunta com Mário Pardini, eleito deputado estadual, ajude a administração municipal a enfrentar demandas que exigem recursos e articulação além dos limites do orçamento local.
Em entrevista à Rádio Criativa FM, durante o jornalístico Bom Dia Criativa, na manhã de quarta-feira, 7 de outubro, Cury falou sobre o resultado das urnas e o trabalho que pretende desenvolver. Drenagem, mobilidade urbana, acesso à saúde e moradia estiveram entre os temas, ao lado do planejamento de longo prazo e de propostas para o Judiciário.
“Ter dois deputados vai ajudar demais o prefeito Fábio, a gente quer ajudar o Fábio a fazer um grande governo. Esse é o meu desejo e é o desejo do Pardini. Eu tenho certeza disso”, afirmou.
Para o parlamentar, a presença nas duas esferas legislativas precisa se traduzir em projetos e relações institucionais capazes de encaminhar as necessidades do município.
“Então é preciso que a gente tenha pontes, projetos, pessoas construindo essas relações em Brasília e em São Paulo para a gente buscar esses recursos.”
Da Prefeitura de Botucatu à Câmara dos Deputados
A leitura que Cury faz dos desafios municipais também se apoia em sua passagem pelo Executivo. Filho do ex-prefeito Antonio Jamil Cury, que governou Botucatu de 1983 a 1988 e de 1993 a 1996, João foi eleito prefeito em 2008 e reeleito em 2012. Administrou a cidade de 2009 a 2016, durante oito anos.
Depois da Prefeitura, sua trajetória passou pela gestão educacional paulista. Presidiu a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e assumiu a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo.
Na capital, foi secretário municipal da Educação, secretário executivo do Gabinete do Prefeito e secretário de Relações Institucionais. Também presidiu o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), o Conselho de Administração da Spcine e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP).
Desde janeiro de 2025, exerce o mandato de deputado federal. O percurso reúne experiência na administração municipal, na educação, na habitação e na articulação institucional, áreas que apareceram nas discussões sobre o futuro de Botucatu durante a entrevista.
Votação cresceu 63,5% em relação a 2022
João Cury recebeu 130.915 votos em São Paulo nas eleições de 2026. Foram 50.830 votos a mais que os 80.085 registrados em 2022, crescimento de aproximadamente 63,5%.
Na eleição anterior, ficou como primeiro suplente do MDB. Sua efetivação na Câmara dos Deputados ocorreu em 7 de janeiro de 2025. Agora, o resultado das urnas garante sua continuidade no Legislativo federal no próximo mandato.
O deputado agradeceu a confiança dos eleitores e destacou a responsabilidade que acompanha a votação.
“E estou muito feliz, muito feliz, muito grato. Grato a Deus, grato à população que confiou nesse trabalho, nesse projeto, nessa proposta.”
“E eu tenho a exata dimensão dessa missão que me confiaram e que eu não posso falhar.”
Cury também relatou o desgaste das viagens de campanha e a necessidade de conquistar apoio além da região de Botucatu. Na avaliação dele, a votação amplia as condições de atuação em diferentes municípios.
“Muito cansativo, mas deu certo, uma votação expressiva e que dá condições para a gente ajudar bastante agora a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado.”
Questionado sobre como mantém o vínculo com gestores de cidades distantes, resumiu: “Presença, lutar a luta desses gestores.”
Drenagem mostra a necessidade de buscar recursos externos
Ao discutir investimentos, o parlamentar citou R$ 71 milhões para um projeto de drenagem em Botucatu, valor que atribuiu ao trabalho de articulação junto ao governo federal.
“A prefeitura não teria condições de sozinha colocar 71 milhões de reais no projeto de drenagem”, afirmou.
O exemplo foi usado para defender a participação de outras esferas de governo no financiamento de intervenções de maior porte. Segundo Cury, o crescimento do município trouxe demandas que exigem novas respostas da administração pública.
“Então assim, você percebe que os desafios que a cidade tem agora são desafios diferentes de 10, 15, 20 anos atrás.”
Mobilidade e acesso à Unesp entre as prioridades
A discussão sobre infraestrutura também passou pelos congestionamentos nos acessos à Unesp. Cury defendeu a ampliação de um viaduto na Rodovia Marechal Rondon como medida necessária para enfrentar o problema.
“Se a gente não ampliar aquele viaduto, ele vira um gargalo ali, vai travar.”
Para o deputado, obras dessa dimensão dependem de negociações e da aproximação entre os responsáveis pelas intervenções. Nesse processo, ele considera que a atuação parlamentar pode ajudar a encaminhar as demandas.
“Quando você tem um deputado te ajudando nisso, puxa a vida. Isso ajuda a barbaridade”, declarou João Cury.
Planejar a cidade para além de um mandato
Ao tratar do futuro de Botucatu, Cury retomou o projeto Botucatu 2025, iniciado durante sua gestão como prefeito. A proposta, segundo seu relato, buscava envolver diferentes setores da sociedade na discussão sobre a cidade que se pretendia construir.
“A gente, em 2009, nós começamos um estudo, convidamos toda a sociedade civil de Botucatu, as forças vivas da cidade, para discutir a cidade que nós queríamos em 2025.”
O parlamentar afirmou que parte das intervenções executadas posteriormente teve origem naquele planejamento. “Daquilo que nós fizemos, muita coisa saiu do papel.”
A experiência foi apresentada durante a entrevista como referência para a continuidade de projetos e para decisões que precisam considerar os efeitos do crescimento urbano ao longo dos anos.
Saúde e moradia: as dificuldades da vida cotidiana
Além das grandes obras, João Cury destacou problemas que afetam diretamente as famílias, como a espera por cirurgias, o custo do aluguel e o acesso à moradia.
Ao Bom Dia Criativa, afirmou que procura compreender essas dificuldades para orientar sua atuação.
“Então, eu sou um político assim, de tentar entender como é que a gente trabalha para resolver problemas dessa natureza.”
Ao abordar aluguel e endividamento, acrescentou: “Então essas são questões da vida real das pessoas, você entendeu?”
Os temas aproximam a agenda parlamentar de necessidades que, para o cidadão, têm impacto imediato: conseguir atendimento, equilibrar as despesas e encontrar condições de moradia.
Defesa de mudanças no Judiciário
A entrevista também incluiu questões nacionais. João Cury defendeu a adoção de mandatos para ministros dos tribunais superiores como parte de uma reforma do Judiciário.
“Então eu defendo muito, hoje, dentro da reforma do Judiciário, mandato para os ministros.”
Ao comentar as indicações para o Supremo Tribunal Federal, criticou o uso da religião como critério de escolha.
“Não pode a religião da pessoa servir como critério para você escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu sou cristão, mas eu estou falando isso com muita tranquilidade.”
Com a reeleição, Cury aponta a articulação entre Brasília, São Paulo e os municípios como caminho para o próximo mandato. Em Botucatu, a expectativa apresentada pelo deputado é de que a parceria com Pardini ajude a transformar a representação conquistada nas urnas em apoio a projetos, investimentos e respostas às demandas da população.
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