Botucatu terá representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa no próximo mandato, uma combinação que, na avaliação de João Cury Neto (MDB), pode ampliar as possibilidades de investimentos para a cidade. Reeleito deputado federal, ele defende que a atuação conjunta com Mário Pardini, eleito deputado estadual, ajude a administração municipal a enfrentar demandas que exigem recursos e articulação além dos limites do orçamento local.

Em entrevista à Rádio Criativa FM, durante o jornalístico Bom Dia Criativa, na manhã de quarta-feira, 7 de outubro, Cury falou sobre o resultado das urnas e o trabalho que pretende desenvolver. Drenagem, mobilidade urbana, acesso à saúde e moradia estiveram entre os temas, ao lado do planejamento de longo prazo e de propostas para o Judiciário.

“Ter dois deputados vai ajudar demais o prefeito Fábio, a gente quer ajudar o Fábio a fazer um grande governo. Esse é o meu desejo e é o desejo do Pardini. Eu tenho certeza disso”, afirmou.