Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio da Guarda Civil Municipal, na manhã desta quarta-feira (7), em Botucatu.

As equipes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. As diligências resultaram na localização de drogas em duas residências.

Primeiro caso