Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio da Guarda Civil Municipal, na manhã desta quarta-feira (7), em Botucatu.
As equipes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. As diligências resultaram na localização de drogas em duas residências.
Primeiro caso
No primeiro imóvel, os policiais encontraram um tablete prensado de maconha, com aproximadamente 178 gramas, dentro de uma geladeira. Em um móvel da sala, foram apreendidas outras três porções da mesma droga, que somavam cerca de 40 gramas, além de duas balanças digitais de precisão.
O homem detido nesse endereço já havia sido preso outras duas vezes pela equipe da DISE. Não foram informados os desfechos judiciais dessas ocorrências anteriores.
Segundo caso
Na segunda residência, os agentes localizaram, debaixo de um colchão, 28 pinos de cocaína, 17 porções de maconha e uma pequena quantidade da mesma droga a granel. No quarto, também foram encontrados uma máquina de cartão e R$ 190 em dinheiro.
Os pinos de cocaína e as 17 porções de maconha estavam embalados individualmente, em condições apontadas na ocorrência como destinadas à comercialização.
Após os procedimentos policiais, os dois homens foram recolhidos à Central de Custódia de Botucatu, onde permaneceram à disposição da Justiça.
de botuca — De olho na notícia