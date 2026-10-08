Um homem foi preso após policiais militares rodoviários encontrarem 195 quilos de maconha em uma Fiat Toro com registro de furto, na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, em Bauru.
A abordagem ocorreu por volta das 5h20, no quilômetro 370 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), e foi realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.
271 tabletes de maconha
Segundo a Polícia Rodoviária, durante a fiscalização foram encontrados 271 tabletes de maconha. Após a pesagem, a carga totalizou 195 quilos.
Os policiais também constataram que o veículo utilizado para transportar a droga era produto de furto.
Ocorrência apresentada à Polícia Federal
O suspeito, que possui antecedentes criminais conforme a informação policial, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Bauru.
Após os procedimentos, permaneceu preso e à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Rodoviária, o prejuízo estimado ao crime com a apreensão é de aproximadamente R$ 390 mil.
Fonte: Polícia Militar Rodoviária — 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.