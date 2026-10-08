Um homem foi preso após policiais militares rodoviários encontrarem 195 quilos de maconha em uma Fiat Toro com registro de furto, na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, em Bauru.

A abordagem ocorreu por volta das 5h20, no quilômetro 370 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), e foi realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

271 tabletes de maconha