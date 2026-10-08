08 de outubro de 2026
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REGIÃO

Homem é preso com 195 kg de maconha em veículo furtado em Bauru

Por Da Redação | Polícia Militar Rodoviária
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Polícia Rodoviária prendeu um homem com 195 quilos de maconha em uma Fiat Toro furtada.
A Polícia Rodoviária prendeu um homem com 195 quilos de maconha em uma Fiat Toro furtada.

Um homem foi preso após policiais militares rodoviários encontrarem 195 quilos de maconha em uma Fiat Toro com registro de furto, na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, em Bauru.

A abordagem ocorreu por volta das 5h20, no quilômetro 370 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), e foi realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

271 tabletes de maconha

Segundo a Polícia Rodoviária, durante a fiscalização foram encontrados 271 tabletes de maconha. Após a pesagem, a carga totalizou 195 quilos.

Os policiais também constataram que o veículo utilizado para transportar a droga era produto de furto.

Ocorrência apresentada à Polícia Federal

O suspeito, que possui antecedentes criminais conforme a informação policial, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Bauru.

Após os procedimentos, permaneceu preso e à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o prejuízo estimado ao crime com a apreensão é de aproximadamente R$ 390 mil.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária — 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

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