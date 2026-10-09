As rodovias estaduais de São Paulo terão reforço policial e intensificação das fiscalizações de trânsito durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. A Operação Padroeira começa na tarde desta sexta-feira (9), segundo a Polícia Militar Rodoviária.
A ação busca ampliar a segurança diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos, especialmente nas regiões turísticas, que costumam receber mais visitantes nos feriados.
Aparecida deve receber cerca de 500 mil devotos
Entre os destinos com previsão de maior movimento está o Vale do Paraíba. Segundo o comunicado, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida deverá receber cerca de 500 mil devotos, ampliando a circulação de veículos na região.
O número é uma estimativa de público, e não um balanço de visitantes já registrados.
Revisão do veículo e planejamento da viagem
A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a fazer uma revisão preventiva antes de sair de casa. A verificação deve incluir pneus, freios, iluminação, níveis de óleo e demais equipamentos obrigatórios.
Também recomenda planejar o trajeto, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e realizar pausas para descanso.
Outra orientação é não dirigir após consumir bebida alcoólica.
Segurança depende da colaboração dos condutores
Segundo a corporação, a colaboração dos motoristas é fundamental para prevenir acidentes e garantir viagens mais seguras a todos os usuários das rodovias durante o feriado.
I