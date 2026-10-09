As rodovias estaduais de São Paulo terão reforço policial e intensificação das fiscalizações de trânsito durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. A Operação Padroeira começa na tarde desta sexta-feira (9), segundo a Polícia Militar Rodoviária.

A ação busca ampliar a segurança diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos, especialmente nas regiões turísticas, que costumam receber mais visitantes nos feriados.

Aparecida deve receber cerca de 500 mil devotos