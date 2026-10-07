A Prefeitura de Botucatu informou que o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, será transferido para sexta-feira, 30 de outubro.
A alteração acompanha o calendário adotado pelo Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo evitar datas diferentes entre as administrações municipal e estadual.
Com a mudança, quarta-feira, 28 de outubro, será dia normal de expediente nas repartições públicas municipais. O ponto facultativo será cumprido na sexta-feira, 30 de outubro.
A medida será oficializada por decreto municipal e antecede o feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro.
Atendimento à população
Durante o ponto facultativo, na sexta-feira (30), os serviços municipais considerados essenciais e que funcionam em regime de plantão serão mantidos normalmente.
Já as unidades e serviços que trabalham com atendimentos previamente agendados terão suas agendas reorganizadas. Quando necessário, os usuários serão contatados diretamente.
A Prefeitura orienta a população a ficar atenta às datas: 28 de outubro terá expediente normal e 30 de outubro será ponto facultativo.
Os detalhes sobre o funcionamento dos serviços municipais durante o período serão divulgados posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura.
A regulamentação da alteração da data será publicada no Diário Oficial e passará a valer a partir da publicação.