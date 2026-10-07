A Prefeitura de Botucatu informou que o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, será transferido para sexta-feira, 30 de outubro.

A alteração acompanha o calendário adotado pelo Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo evitar datas diferentes entre as administrações municipal e estadual.

Com a mudança, quarta-feira, 28 de outubro, será dia normal de expediente nas repartições públicas municipais. O ponto facultativo será cumprido na sexta-feira, 30 de outubro.