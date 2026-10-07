Há quase dez anos, o botucatuense Vitor Luís Sampaio dedica parte de sua vida a transformar materiais como tecido e espuma em personagens. Agora, o artista busca apoio para levar seu trabalho a um evento de projeção nacional: a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL.
Segundo Vitor, ele recebeu um convite para expor seu trabalho durante o evento, marcado para este sábado, 10 de outubro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Para viabilizar a participação, estima precisar de R$ 2.500, destinados à viagem e ao transporte do traje.
A oportunidade representa um novo passo na trajetória do artista e uma chance de apresentar ao público o trabalho desenvolvido por um profissional de Botucatu.
Dos personagens às oficinas
Vitor atua como cosplayer, cosmaker e personagem vivo. As atividades envolvem vestir e interpretar personagens, confeccionar trajes e acessórios e participar de apresentações e eventos.
Sua trajetória também inclui o compartilhamento desse conhecimento. Em 2025, participou de oficinas gratuitas de cosplay em Botucatu, com atividades de confecção de acessórios e apresentação de técnicas utilizadas na produção dos trajes.
As ações integraram o projeto Cosplay Garen V 2077, contemplado pelo edital ProAC 02/2024. Uma das oficinas abordou a produção do traje Deus-Rei Garen, de League of Legends, com participação de Vitor e do cosmaker Gabriel Camargo Zimerman.
Campanha busca apoio para a viagem
Para custear o deslocamento até o Rio e o transporte da fantasia, Vitor procura contribuições e parcerias com empresas. O compartilhamento da campanha também é uma das formas de ajudar na divulgação.
Entre as possibilidades oferecidas aos apoiadores estão ações com personagem vivo, produção de conteúdo digital e divulgação de marcas. As condições das parcerias devem ser combinadas diretamente com o artista.
Os interessados podem conhecer a campanha e obter mais informações pela publicação divulgada em seu Instagram:
A final do CBLOL reúne a comunidade brasileira de League of Legends em torno da decisão do campeonato. Para Vitor, a participação é uma oportunidade de ampliar a visibilidade de seu trabalho e levar o nome de Botucatu a novos públicos.