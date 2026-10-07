Há quase dez anos, o botucatuense Vitor Luís Sampaio dedica parte de sua vida a transformar materiais como tecido e espuma em personagens. Agora, o artista busca apoio para levar seu trabalho a um evento de projeção nacional: a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL.

Segundo Vitor, ele recebeu um convite para expor seu trabalho durante o evento, marcado para este sábado, 10 de outubro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Para viabilizar a participação, estima precisar de R$ 2.500, destinados à viagem e ao transporte do traje.

A oportunidade representa um novo passo na trajetória do artista e uma chance de apresentar ao público o trabalho desenvolvido por um profissional de Botucatu.