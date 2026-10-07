07 de outubro de 2026
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ARTE

Cosplayer de Botucatu busca apoio para ir à final do CBLOL

Por Da Redação | De botuca
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Vitor Luís Sampaio busca R$ 2.500 para transportar seu traje até o Rio de Janeiro; final acontece neste sábado, 10 de outubro.
Vitor Luís Sampaio busca R$ 2.500 para transportar seu traje até o Rio de Janeiro; final acontece neste sábado, 10 de outubro.

Há quase dez anos, o botucatuense Vitor Luís Sampaio dedica parte de sua vida a transformar materiais como tecido e espuma em personagens. Agora, o artista busca apoio para levar seu trabalho a um evento de projeção nacional: a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL.

Segundo Vitor, ele recebeu um convite para expor seu trabalho durante o evento, marcado para este sábado, 10 de outubro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Para viabilizar a participação, estima precisar de R$ 2.500, destinados à viagem e ao transporte do traje.

A oportunidade representa um novo passo na trajetória do artista e uma chance de apresentar ao público o trabalho desenvolvido por um profissional de Botucatu.

Dos personagens às oficinas

Vitor atua como cosplayer, cosmaker e personagem vivo. As atividades envolvem vestir e interpretar personagens, confeccionar trajes e acessórios e participar de apresentações e eventos.

Sua trajetória também inclui o compartilhamento desse conhecimento. Em 2025, participou de oficinas gratuitas de cosplay em Botucatu, com atividades de confecção de acessórios e apresentação de técnicas utilizadas na produção dos trajes.

As ações integraram o projeto Cosplay Garen V 2077, contemplado pelo edital ProAC 02/2024. Uma das oficinas abordou a produção do traje Deus-Rei Garen, de League of Legends, com participação de Vitor e do cosmaker Gabriel Camargo Zimerman.

Campanha busca apoio para a viagem

Para custear o deslocamento até o Rio e o transporte da fantasia, Vitor procura contribuições e parcerias com empresas. O compartilhamento da campanha também é uma das formas de ajudar na divulgação.

Entre as possibilidades oferecidas aos apoiadores estão ações com personagem vivo, produção de conteúdo digital e divulgação de marcas. As condições das parcerias devem ser combinadas diretamente com o artista.

Os interessados podem conhecer a campanha e obter mais informações pela publicação divulgada em seu Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DeL4TgEtnQK/

A final do CBLOL reúne a comunidade brasileira de League of Legends em torno da decisão do campeonato. Para Vitor, a participação é uma oportunidade de ampliar a visibilidade de seu trabalho e levar o nome de Botucatu a novos públicos.

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