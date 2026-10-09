Um homem de 48 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após tentar fugir de bicicleta e ser abordado no Jardim Brasil. Durante a ocorrência, os agentes encontraram 104 porções de substância semelhante ao crack escondidas em uma embalagem de café.

Segundo o registro, a equipe realizava patrulhamento preventivo durante a madrugada quando visualizou o homem saindo de um ferro-velho em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria acelerado e seguido em sentido contrário aos guardas.

Pacote caiu antes da abordagem