Um homem de 48 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após tentar fugir de bicicleta e ser abordado no Jardim Brasil. Durante a ocorrência, os agentes encontraram 104 porções de substância semelhante ao crack escondidas em uma embalagem de café.
Segundo o registro, a equipe realizava patrulhamento preventivo durante a madrugada quando visualizou o homem saindo de um ferro-velho em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria acelerado e seguido em sentido contrário aos guardas.
Pacote caiu antes da abordagem
Mesmo após receber ordem de parada, o homem continuou por aproximadamente duas quadras. Ao tentar descer da bicicleta, um pacote que carregava caiu no chão. Ele foi abordado logo em seguida.
Os agentes retornaram ao ponto onde o objeto havia caído e localizaram uma embalagem de café. Dentro dela, encontraram as 104 porções de substância semelhante ao crack.
Suspeito afirmou que transportava o material
Conforme o relato policial, o abordado afirmou que havia retirado o pacote em um ferro-velho e que deveria transportá-lo até outro bairro. Ele não informou quem teria entregado o material nem qual seria o destino.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, com as substâncias apreendidas, à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.