09 de outubro de 2026
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GCM

GCM prende ciclista com drogas em pacote de café em Botucatu

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM encontrou 104 porções de substância semelhante ao crack dentro de uma embalagem de café durante ocorrência no Jardim Brasil.
GCM encontrou 104 porções de substância semelhante ao crack dentro de uma embalagem de café durante ocorrência no Jardim Brasil.

Um homem de 48 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após tentar fugir de bicicleta e ser abordado no Jardim Brasil. Durante a ocorrência, os agentes encontraram 104 porções de substância semelhante ao crack escondidas em uma embalagem de café.

Segundo o registro, a equipe realizava patrulhamento preventivo durante a madrugada quando visualizou o homem saindo de um ferro-velho em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria acelerado e seguido em sentido contrário aos guardas.

Pacote caiu antes da abordagem

Mesmo após receber ordem de parada, o homem continuou por aproximadamente duas quadras. Ao tentar descer da bicicleta, um pacote que carregava caiu no chão. Ele foi abordado logo em seguida.

Os agentes retornaram ao ponto onde o objeto havia caído e localizaram uma embalagem de café. Dentro dela, encontraram as 104 porções de substância semelhante ao crack.

Suspeito afirmou que transportava o material

Conforme o relato policial, o abordado afirmou que havia retirado o pacote em um ferro-velho e que deveria transportá-lo até outro bairro. Ele não informou quem teria entregado o material nem qual seria o destino.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, com as substâncias apreendidas, à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).

Após analisar a ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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