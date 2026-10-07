O Cine Araújo do Shopping Park Botucatu recebe duas novidades nesta quinta-feira, 8 de outubro: a comédia nacional “Se Eu Fosse Você 3” e a reexibição de “Carros”, animação da Disney e Pixar que retorna às telonas para celebrar 20 anos.
Os dois títulos estão entre os destaques divulgados pelo cinema para a programação da semana, com opções de humor e aventura para diferentes públicos.
Se Eu Fosse Você 3
Uma nova troca de corpos coloca as relações familiares à prova no terceiro filme da franquia brasileira. Cláudio e Helena vivem outra fase da vida, enquanto a filha Bia, agora adulta e casada com Aquiles, enfrenta uma situação inesperada que envolve toda a família.
Com direção de Anita Barbosa, a produção reúne Glória Pires, Tony Ramos, Cleo Pires e Rafael Infante no elenco. O filme tem classificação indicativa de 10 anos e duração de 1h59.
Na programação anunciada para Botucatu, as sessões são às 13h, 15h, 17h, 19h e 21h.
Carros celebra 20 anos
Relâmpago McQueen está de volta ao cinema em uma reexibição especial da animação lançada em 2006.
Na história, o jovem carro de corrida chega à pequena Radiador Springs, onde conhece Mate, Sally e Doc Hudson. A convivência com os moradores transforma sua maneira de encarar a vida e apresenta descobertas sobre amizade e o valor da jornada.
Dirigido por John Lasseter, “Carros” tem classificação livre e duração de 1h56, conforme a ficha divulgada pelo cinema. As sessões dubladas estão anunciadas para as 14h e 16h30.
Promoção e ingressos
Segundo o Cine Araújo, a promoção “Todos Pagam Meia” é válida todos os dias da semana, conforme o regulamento. Conteúdos especiais, shows, jogos, documentários e eventos não participam da oferta.
A programação consultada contempla o período de 8 a 14 de outubro. Os horários, os demais filmes e os ingressos podem ser consultados em cinearaujo.com.br, selecionando a unidade Multiplex Park Botucatu.
A programação está sujeita a alterações pelo cinema.
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