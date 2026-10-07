O Cine Araújo do Shopping Park Botucatu recebe duas novidades nesta quinta-feira, 8 de outubro: a comédia nacional “Se Eu Fosse Você 3” e a reexibição de “Carros”, animação da Disney e Pixar que retorna às telonas para celebrar 20 anos.

Os dois títulos estão entre os destaques divulgados pelo cinema para a programação da semana, com opções de humor e aventura para diferentes públicos.

Se Eu Fosse Você 3