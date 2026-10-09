Um homem de 18 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após uma ocorrência de agressão à ex-companheira no Jardim Paraíso. A mulher procurou uma equipe que realizava patrulhamento e apresentava lesões aparentes, segundo o relato da ocorrência.
A vítima contou aos agentes que havia tido um desentendimento anterior com o ex-companheiro. Na ocasião, segundo ela, ele teria danificado seu celular e a agredido.
Mulher buscou ajuda após novo desentendimento
Conforme o registro, a mulher procurou o ex-companheiro naquela noite para tratar do prejuízo causado ao telefone. Durante o encontro, houve um novo desentendimento e uma confrontação física.
A mulher se afastou do local e pediu ajuda à GCM. Com as informações recebidas, os guardas localizaram e abordaram o suspeito.
Na busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Diante dos fatos relatados e das lesões apresentadas pela vítima, o homem recebeu voz de prisão.
Prisão confirmada na DDM
Os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão do homem por lesão corporal. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Segundo o relato encaminhado, a mãe do suspeito também foi responsabilizada por ameaça durante os procedimentos. O material não detalha a conduta atribuída a ela nem informa se houve prisão.