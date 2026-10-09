Um homem de 18 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Botucatu após uma ocorrência de agressão à ex-companheira no Jardim Paraíso. A mulher procurou uma equipe que realizava patrulhamento e apresentava lesões aparentes, segundo o relato da ocorrência.

A vítima contou aos agentes que havia tido um desentendimento anterior com o ex-companheiro. Na ocasião, segundo ela, ele teria danificado seu celular e a agredido.

Mulher buscou ajuda após novo desentendimento