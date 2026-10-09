Um motorista de 39 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal na madrugada desta sexta-feira (9), no Centro de Botucatu, após um teste do bafômetro apontar 1,11 mg/L de álcool no ar expirado. A abordagem ocorreu na Avenida Santana, em frente aos Correios.

Segundo o registro da ocorrência, o Centro de Operações Integradas (COI) recebeu informações de que o condutor de uma Land Rover estaria dirigindo sob influência de álcool. A denúncia também indicava que ele teria afirmado a pessoas que estava armado.

Abordagem e teste do bafômetro