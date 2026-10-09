Um motorista de 39 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal na madrugada desta sexta-feira (9), no Centro de Botucatu, após um teste do bafômetro apontar 1,11 mg/L de álcool no ar expirado. A abordagem ocorreu na Avenida Santana, em frente aos Correios.
Segundo o registro da ocorrência, o Centro de Operações Integradas (COI) recebeu informações de que o condutor de uma Land Rover estaria dirigindo sob influência de álcool. A denúncia também indicava que ele teria afirmado a pessoas que estava armado.
Abordagem e teste do bafômetro
Com as informações repassadas pelo COI, equipes da Ronda Oficial e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) localizaram o veículo e realizaram a abordagem.
Na busca pessoal e na vistoria do automóvel, os guardas não encontraram arma nem objetos ilícitos. Entretanto, conforme o registro, o motorista apresentava forte odor de álcool, fala pastosa e outros sinais aparentes de embriaguez.
A Polícia Militar foi acionada para realizar o teste do etilômetro e adotar as medidas administrativas relacionadas ao veículo. O condutor aceitou fazer o exame, que registrou 1,11 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado.
Prisão confirmada no Plantão Policial
Após o resultado, o homem recebeu voz de prisão. O veículo foi recolhido administrativamente, e o motorista foi encaminhado para avaliação médica antes de ser apresentado no Plantão Policial.
A autoridade policial confirmou a prisão por embriaguez ao volante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
O que diz a lei?
A legislação brasileira estabelece tolerância zero para álcool ao volante. Considerando a margem técnica do bafômetro, medições a partir de 0,05 mg/L de ar expirado caracterizam infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A partir de 0,34 mg/L, também fica caracterizado o crime de embriaguez ao volante, com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação. O crime também pode ser comprovado por outros meios que demonstrem alteração da capacidade psicomotora.