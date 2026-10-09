Uma denúncia sobre a presença de um homem que estaria portando uma faca nas proximidades de uma escola levou a Guarda Civil Municipal a capturar um procurado pela Justiça na manhã de quinta-feira (8), em Botucatu.

Segundo o relato da ocorrência, o Centro de Operações Integradas (COI) recebeu informações sobre a situação nas proximidades da EMEF Luiz Tácito Virgínio dos Santos e acionou as equipes para averiguação.

Homem foi encontrado sobre telhado