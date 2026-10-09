09 de outubro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Denúncia perto de escola leva GCM a capturar procurado em Botucat

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM capturou homem com mandado de prisão civil durante averiguação de denúncia nas proximidades de uma escola em Botucatu.
GCM capturou homem com mandado de prisão civil durante averiguação de denúncia nas proximidades de uma escola em Botucatu.

Uma denúncia sobre a presença de um homem que estaria portando uma faca nas proximidades de uma escola levou a Guarda Civil Municipal a capturar um procurado pela Justiça na manhã de quinta-feira (8), em Botucatu.

Segundo o relato da ocorrência, o Centro de Operações Integradas (COI) recebeu informações sobre a situação nas proximidades da EMEF Luiz Tácito Virgínio dos Santos e acionou as equipes para averiguação.

Homem foi encontrado sobre telhado

Com as características informadas, os guardas realizaram buscas pela região e localizaram um homem com descrição semelhante sobre o telhado de uma residência na Avenida Universitária.

A equipe solicitou que ele descesse para a realização da abordagem e a verificação da situação.

Consulta confirmou ordem judicial

Durante a consulta aos dados do abordado, feita com apoio do COI, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão civil em aberto.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde permaneceu à disposição da Justiça.

O relato encaminhado não informa se uma faca foi localizada durante a abordagem nem apresenta o motivo do mandado de prisão civil..

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