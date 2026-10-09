Uma denúncia sobre a presença de um homem que estaria portando uma faca nas proximidades de uma escola levou a Guarda Civil Municipal a capturar um procurado pela Justiça na manhã de quinta-feira (8), em Botucatu.
Segundo o relato da ocorrência, o Centro de Operações Integradas (COI) recebeu informações sobre a situação nas proximidades da EMEF Luiz Tácito Virgínio dos Santos e acionou as equipes para averiguação.
Homem foi encontrado sobre telhado
Com as características informadas, os guardas realizaram buscas pela região e localizaram um homem com descrição semelhante sobre o telhado de uma residência na Avenida Universitária.
A equipe solicitou que ele descesse para a realização da abordagem e a verificação da situação.
Consulta confirmou ordem judicial
Durante a consulta aos dados do abordado, feita com apoio do COI, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão civil em aberto.
Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde permaneceu à disposição da Justiça.
O relato encaminhado não informa se uma faca foi localizada durante a abordagem nem apresenta o motivo do mandado de prisão civil..