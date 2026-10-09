A Polícia Militar prendeu um suspeito e apreendeu 253,53 gramas de maconha na noite de quinta-feira (8), em Pirambóia, distrito de Anhembi. A ocorrência foi atendida por equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I).

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito. Durante a busca pessoal, foram encontrados dinheiro, porções de maconha e um aparelho celular.

Conforme o registro policial, o abordado danificou o telefone durante a ação. O fato também passou a integrar a apuração da ocorrência.