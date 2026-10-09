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Polícia Militar

PM prende suspeito e apreende mais de 250 g de maconha em Anhembi

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ocorrência atendida pela Polícia Militar em Pirambóia resultou na apreensão de 253,53 gramas de maconha, dinheiro e outros materiais.
Ocorrência atendida pela Polícia Militar em Pirambóia resultou na apreensão de 253,53 gramas de maconha, dinheiro e outros materiais.

A Polícia Militar prendeu um suspeito e apreendeu 253,53 gramas de maconha na noite de quinta-feira (8), em Pirambóia, distrito de Anhembi. A ocorrência foi atendida por equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I).

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito. Durante a busca pessoal, foram encontrados dinheiro, porções de maconha e um aparelho celular.

Conforme o registro policial, o abordado danificou o telefone durante a ação. O fato também passou a integrar a apuração da ocorrência.

Buscas em residência

Na continuidade do atendimento, os policiais realizaram diligências em uma residência, com autorização da moradora, de acordo com a PM.

No imóvel, foram encontrados mais entorpecentes, uma balança de precisão, dinheiro em moedas, uma faca e anotações apontadas pela polícia como relacionadas à comercialização de drogas.

Materiais apreendidos

Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de:

• 253,53 gramas de maconha; • R$ 267,90 em dinheiro; • Uma balança de precisão; • Uma faca; • Um celular danificado; • Anotações.

Prisão em flagrante

O suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à Polícia Civil.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e fraude processual, permanecendo à disposição da Justiça.

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