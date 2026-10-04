João Cury (MDB) foi reeleito deputado federal neste domingo (4) e ampliou sua votação em Botucatu em relação à eleição de 2022. Segundo o painel oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o parlamentar recebeu 32.104 votos no município, com 100% das seções totalizadas.
Há quatro anos, Cury havia obtido 25.085 votos dos eleitores botucatuenses. O resultado atual representa um acréscimo de 7.019 votos, equivalente a aproximadamente 28%.
A votação municipal foi concluída na atualização das 19h13 deste domingo. No Estado de São Paulo, o TSE registrava 130.915 votos para o parlamentar às 22h22, com 99,99% das seções totalizadas.
Crescimento também no Estado
Em 2022, João Cury recebeu 80.085 votos em São Paulo e terminou a disputa como primeiro suplente do MDB.
Considerando o resultado estadual disponível na atualização das 22h22, o crescimento era de 50.830 votos, aproximadamente 63,5%. Como a totalização paulista ainda não estava integralmente concluída naquele momento, o número estadual poderia sofrer atualização.
O comparativo entre as duas eleições era:
- Botucatu em 2022: 25.085 votos;
- Botucatu em 2026: 32.104 votos;
- Crescimento municipal: 7.019 votos, aproximadamente 28%;
- São Paulo em 2022: 80.085 votos;
- São Paulo em 2026: 130.915 votos na atualização das 22h22;
- Crescimento estadual: 50.830 votos, aproximadamente 63,5%.
Da suplência ao mandato na Câmara
João Cury não assumiu uma cadeira imediatamente após a eleição de 2022. Como primeiro suplente do MDB, chegou à Câmara dos Deputados em janeiro de 2025, após Alberto Mourão deixar o Congresso para assumir a Prefeitura de Praia Grande.
Com a reeleição deste domingo, Cury garante a continuidade de sua atuação no Legislativo federal na próxima legislatura, que começa em 2027.
Antes do Congresso, dois mandatos na Prefeitura
Natural de Botucatu, João Cury administrou o município por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016.
Após deixar a Prefeitura, ocupou funções na administração pública estadual, incluindo a presidência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
O resultado de 2026 mantém um ex-prefeito de Botucatu na Câmara dos Deputados e registra ampliação de sua votação tanto no município quanto no conjunto do Estado.
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