João Cury (MDB) foi reeleito deputado federal neste domingo (4) e ampliou sua votação em Botucatu em relação à eleição de 2022. Segundo o painel oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o parlamentar recebeu 32.104 votos no município, com 100% das seções totalizadas.

Há quatro anos, Cury havia obtido 25.085 votos dos eleitores botucatuenses. O resultado atual representa um acréscimo de 7.019 votos, equivalente a aproximadamente 28%.

A votação municipal foi concluída na atualização das 19h13 deste domingo. No Estado de São Paulo, o TSE registrava 130.915 votos para o parlamentar às 22h22, com 99,99% das seções totalizadas.

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