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ACIDENTE

Batida entre carros deixa dois feridos em Botucatu

Por Da Redação | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Batida entre carros deixa dois feridos em Botucatu e exige resgate de vítima retida
Batida entre carros deixa dois feridos em Botucatu e exige resgate de vítima retida

Duas pessoas sofreram ferimentos leves em uma colisão entre um Renault Clio e um Honda Civic no final da noite desta terça-feira (6), em Botucatu. O acidente ocorreu por volta das 23h55, no cruzamento da Visconde do Rio Branco com a Avenida Doutor Vital Brasil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma vítima em cada veículo. A pessoa que estava no Honda Civic ficou retida no interior do automóvel e precisou de auxílio da equipe de salvamento para sair.

Bombeiros utilizaram ferramentas de resgate

Os profissionais utilizaram ferramentas de desencarceramento para retirar a vítima com segurança. O atendimento mobilizou uma Unidade de Resgate e um Auto Bomba do Corpo de Bombeiros.

A vítima do Renault Clio foi atendida e transportada pela equipe de socorro da concessionária Rodovias do Tietê.

Após o resgate, a estabilização e os primeiros atendimentos, as duas pessoas foram encaminhadas para avaliação médica.

O local ficou sob os cuidados das autoridades responsáveis pela segurança e pela organização do trânsito. 

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