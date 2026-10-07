Duas pessoas sofreram ferimentos leves em uma colisão entre um Renault Clio e um Honda Civic no final da noite desta terça-feira (6), em Botucatu. O acidente ocorreu por volta das 23h55, no cruzamento da Visconde do Rio Branco com a Avenida Doutor Vital Brasil.
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma vítima em cada veículo. A pessoa que estava no Honda Civic ficou retida no interior do automóvel e precisou de auxílio da equipe de salvamento para sair.
Bombeiros utilizaram ferramentas de resgate
Os profissionais utilizaram ferramentas de desencarceramento para retirar a vítima com segurança. O atendimento mobilizou uma Unidade de Resgate e um Auto Bomba do Corpo de Bombeiros.
A vítima do Renault Clio foi atendida e transportada pela equipe de socorro da concessionária Rodovias do Tietê.
Após o resgate, a estabilização e os primeiros atendimentos, as duas pessoas foram encaminhadas para avaliação médica.
O local ficou sob os cuidados das autoridades responsáveis pela segurança e pela organização do trânsito.
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