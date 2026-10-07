Duas pessoas sofreram ferimentos leves em uma colisão entre um Renault Clio e um Honda Civic no final da noite desta terça-feira (6), em Botucatu. O acidente ocorreu por volta das 23h55, no cruzamento da Visconde do Rio Branco com a Avenida Doutor Vital Brasil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma vítima em cada veículo. A pessoa que estava no Honda Civic ficou retida no interior do automóvel e precisou de auxílio da equipe de salvamento para sair.

Bombeiros utilizaram ferramentas de resgate