Uma mulher de 37 anos foi presa por tráfico de drogas nesta terça-feira (6), durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar em Laranjal Paulista. A ação terminou com a apreensão de 71 porções de cocaína e crack, além de dinheiro.

Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia pelo telefone 190 indicando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes. Durante a averiguação, os policiais localizaram a suspeita acompanhada de um homem.

Conforme o relato policial, os dois tentaram deixar o local ao perceberem a aproximação das viaturas. A mulher também teria arremessado uma pochete em um terreno baldio.