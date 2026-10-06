Uma mulher de 37 anos foi presa por tráfico de drogas nesta terça-feira (6), durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar em Laranjal Paulista. A ação terminou com a apreensão de 71 porções de cocaína e crack, além de dinheiro.
Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia pelo telefone 190 indicando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes. Durante a averiguação, os policiais localizaram a suspeita acompanhada de um homem.
Conforme o relato policial, os dois tentaram deixar o local ao perceberem a aproximação das viaturas. A mulher também teria arremessado uma pochete em um terreno baldio.
Drogas estavam com a mulher e na pochete
Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de cocaína e crack com a mulher, além de dinheiro. Na pochete recuperada, foram localizadas outras porções das mesmas drogas, acondicionadas em pequenos tubos plásticos, conhecidos como eppendorfs.
Ao todo, foram apreendidos 35 eppendorfs com cocaína, com peso informado de 32 gramas, e 36 com crack, totalizando 22 gramas. A equipe também recolheu R$ 35 em dinheiro.
A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa por tráfico de drogas.
A operação foi realizada por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
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