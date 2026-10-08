Um homem de 32 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal na madrugada de quarta-feira (7), no Jardim Bandeirante, em Botucatu. Segundo o registro da ocorrência, ele teria agredido a companheira, deixado o endereço antes da chegada dos agentes e retornado à residência horas depois.

Primeiro atendimento

Uma equipe da GCM já havia sido acionada para o imóvel após a mulher relatar que havia sido agredida pelo companheiro dentro da residência. Naquele momento, o homem havia deixado o local e não foi localizado.