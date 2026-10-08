Um homem de 32 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal na madrugada de quarta-feira (7), no Jardim Bandeirante, em Botucatu. Segundo o registro da ocorrência, ele teria agredido a companheira, deixado o endereço antes da chegada dos agentes e retornado à residência horas depois.
Primeiro atendimento
Uma equipe da GCM já havia sido acionada para o imóvel após a mulher relatar que havia sido agredida pelo companheiro dentro da residência. Naquele momento, o homem havia deixado o local e não foi localizado.
A vítima recebeu orientações, procurou atendimento médico e seguiu para as providências relacionadas à ocorrência.
Retorno à residência
Horas depois, ao voltar para casa, a mulher informou à GCM que o companheiro havia retornado e estava dentro do imóvel.
A equipe foi novamente ao endereço e, após receber as informações da vítima, entrou na residência e localizou o suspeito.
Segundo o registro, o homem ofereceu resistência durante a prisão. Os agentes utilizaram técnicas de contenção para imobilizá-lo e realizar a algemação.
Prisão ratificada na DDM
As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após analisar os fatos, a autoridade policial ratificou a prisão por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com aplicação da Lei Maria da Penha.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.