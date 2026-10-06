Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo de botuca registram a atuação de três pessoas durante o roubo a uma loja de equipamentos médicos em Bauru, ocorrido na segunda-feira (5). O caso teve desdobramento em Botucatu, onde dois suspeitos morreram após uma intervenção da Polícia Militar na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Um terceiro ocupante do veículo fugiu.
Os registros do sistema de monitoramento, apresentados nesta reportagem, mostram a ação no estabelecimento. A ocorrência mobilizou equipes policiais da região, que receberam informações sobre o roubo e o veículo utilizado pelos envolvidos.
Dinheiro, transferências e alianças
Conforme as informações repassadas à reportagem, foram levados entre R$ 2 mil e R$ 3 mil em moedas, aproximadamente R$ 300 do caixa e duas alianças de ouro. Também foi realizada uma transferência de R$ 9.500 via Pix da conta do proprietário.
Durante a ação, os envolvidos teriam tentado contratar um empréstimo de R$ 9.600 na conta da vítima. A efetivação não havia sido confirmada, pois o celular do proprietário foi quebrado, impedindo a conferência naquele momento.
Outra tentativa de transferência, de R$ 4 mil da conta do filho do proprietário, foi recusada.
O trio também levou um Jeep Renegade pertencente ao comerciante. O veículo foi localizado pela Polícia Militar nas proximidades do estabelecimento.
Após o roubo, os suspeitos foram localizados em um Fiat Mobi. Segundo as informações da Polícia Militar, houve acompanhamento do veículo, que terminou no quilômetro 248 da Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu.
Ainda conforme o relato policial, dois ocupantes apontaram armas em direção à viatura quando os agentes se aproximaram do automóvel. Os policiais efetuaram disparos.
Um homem de 34 anos e uma mulher foram atingidos, receberam atendimento do SAMU e morreram. O terceiro ocupante conseguiu fugir.
Segundo as informações foram encontrados no carro um revólver calibre .38, um simulacro de arma de fogo e materiais relacionados ao roubo.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, acompanhou a ocorrência e ficou responsável pelos procedimentos de investigação para esclarecer as circunstâncias da intervenção e a participação dos envolvidos.
As imagens das câmeras de segurança acrescentam registros da ação em Bauru à cobertura do caso.
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