Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo de botuca registram a atuação de três pessoas durante o roubo a uma loja de equipamentos médicos em Bauru, ocorrido na segunda-feira (5). O caso teve desdobramento em Botucatu, onde dois suspeitos morreram após uma intervenção da Polícia Militar na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Um terceiro ocupante do veículo fugiu.

Os registros do sistema de monitoramento, apresentados nesta reportagem, mostram a ação no estabelecimento. A ocorrência mobilizou equipes policiais da região, que receberam informações sobre o roubo e o veículo utilizado pelos envolvidos.

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