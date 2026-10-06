A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem de 38 anos na noite de segunda-feira (5), após uma ocorrência de violência doméstica na região do Jardim Ciranda. A vítima relatou que foi agredida e ameaçada de morte após recusar manter relação sexual com o companheiro.

As equipes já haviam prestado apoio no atendimento à mulher, mas o suspeito não tinha sido localizado. Suas características físicas e vestimentas foram repassadas às demais viaturas para auxiliar nas buscas.

Pouco depois, uma equipe avistou um homem com as características informadas entrando no residencial. Segundo o registro da ocorrência, ele mudou repentinamente de direção ao perceber a viatura e foi abordado.