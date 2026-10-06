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GUARDA MUNICIPAL

Mulher relata agressões após recusar relação sexual

Por Da Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima permaneceu internada; companheiro de 38 anos foi localizado no Jardim Ciranda e encaminhado à DDM.
Vítima permaneceu internada; companheiro de 38 anos foi localizado no Jardim Ciranda e encaminhado à DDM.

A Guarda Civil Municipal de Botucatu prendeu um homem de 38 anos na noite de segunda-feira (5), após uma ocorrência de violência doméstica na região do Jardim Ciranda. A vítima relatou que foi agredida e ameaçada de morte após recusar manter relação sexual com o companheiro.

As equipes já haviam prestado apoio no atendimento à mulher, mas o suspeito não tinha sido localizado. Suas características físicas e vestimentas foram repassadas às demais viaturas para auxiliar nas buscas.

Pouco depois, uma equipe avistou um homem com as características informadas entrando no residencial. Segundo o registro da ocorrência, ele mudou repentinamente de direção ao perceber a viatura e foi abordado.

A filha da vítima compareceu ao local e o reconheceu como o envolvido nas agressões.

Vítima permaneceu internada

No Hospital das Clínicas da Unesp, a mulher contou aos agentes que o companheiro insistiu em manter relações sexuais e, após sua recusa, desferiu um soco em seu rosto, fazendo-a cair.

Ainda segundo o relato, as agressões continuaram e foram acompanhadas de ameaças de morte. A mulher permaneceu internada sob cuidados médicos, acompanhada pela filha.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após análise da autoridade policial, a ocorrência foi registrada por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Em situações de emergência, acione a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Civil Municipal pelo 153.

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