Um homem de 43 anos foi preso na noite desta quarta-feira (7), após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Luzia, em Botucatu. Segundo os relatos das vítimas à Polícia Militar, ele teria agredido a esposa durante uma discussão familiar e tentado agredir o filho do casal, de 16 anos.

O adolescente interveio para defender a mãe e, conforme o relato, também passou a ser alvo do homem. Ele conseguiu escapar e correu para a rua, evitando que a agressão contra ele se concretizasse.

Atendimento às vítimas