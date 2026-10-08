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POLÍCIA

Homem é preso após agredir esposa e tentar atingir filho

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Militar atendeu à ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Luzia, em Botucatu.
Polícia Militar atendeu à ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Luzia, em Botucatu.

Um homem de 43 anos foi preso na noite desta quarta-feira (7), após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Luzia, em Botucatu. Segundo os relatos das vítimas à Polícia Militar, ele teria agredido a esposa durante uma discussão familiar e tentado agredir o filho do casal, de 16 anos.

O adolescente interveio para defender a mãe e, conforme o relato, também passou a ser alvo do homem. Ele conseguiu escapar e correu para a rua, evitando que a agressão contra ele se concretizasse.

Atendimento às vítimas

As equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência e acolheram a mulher e o adolescente. Ambos foram encaminhados para avaliação médica. Não foram informados detalhes sobre eventuais ferimentos.

Encaminhamento à DDM

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, injúria e ameaça.

Após os procedimentos policiais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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