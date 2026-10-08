Um homem de 43 anos foi preso na noite desta quarta-feira (7), após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Luzia, em Botucatu. Segundo os relatos das vítimas à Polícia Militar, ele teria agredido a esposa durante uma discussão familiar e tentado agredir o filho do casal, de 16 anos.
O adolescente interveio para defender a mãe e, conforme o relato, também passou a ser alvo do homem. Ele conseguiu escapar e correu para a rua, evitando que a agressão contra ele se concretizasse.
Atendimento às vítimas
As equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência e acolheram a mulher e o adolescente. Ambos foram encaminhados para avaliação médica. Não foram informados detalhes sobre eventuais ferimentos.
Encaminhamento à DDM
O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, injúria e ameaça.
Após os procedimentos policiais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.