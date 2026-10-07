A Polícia Civil apreendeu aproximadamente quatro toneladas de fertilizantes em uma chácara localizada na área rural de Areiópolis. O material foi encontrado após uma investigação iniciada a partir de uma oferta de adubo em um grupo de WhatsApp.
A apuração foi conduzida pelo Grupo de Investigações em Área Rural (GIAR), da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, com apoio da Guarda Municipal de Areiópolis.
Os investigadores tomaram conhecimento de que uma pessoa estaria oferecendo cerca de quatro toneladas de fertilizantes no grupo “Feira de Rolo – Lençóis Paulista”.
A partir da informação, a equipe iniciou diligências para verificar a procedência do material.
Durante a investigação, os policiais estabeleceram contato com o anunciante e negociaram uma possível compra. As tratativas permitiram identificar o local onde o fertilizante estava armazenado.
Na chácara indicada, os investigadores encontraram quatro grandes embalagens, conhecidas como bags, com aproximadamente mil quilos de fertilizantes cada.
Como, naquele momento, não foi possível comprovar a origem lícita do produto, o material foi apreendido para as providências cabíveis e para o esclarecimento de sua procedência.
A ocorrência foi registrada como apreensão de objeto.
A procedência do material e as circunstâncias envolvendo sua comercialização seguem sob apuração.
de botuca - De olho na notícia.