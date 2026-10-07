A Polícia Civil apreendeu aproximadamente quatro toneladas de fertilizantes em uma chácara localizada na área rural de Areiópolis. O material foi encontrado após uma investigação iniciada a partir de uma oferta de adubo em um grupo de WhatsApp.

A apuração foi conduzida pelo Grupo de Investigações em Área Rural (GIAR), da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, com apoio da Guarda Municipal de Areiópolis.

Os investigadores tomaram conhecimento de que uma pessoa estaria oferecendo cerca de quatro toneladas de fertilizantes no grupo “Feira de Rolo – Lençóis Paulista”.